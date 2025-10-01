Война войной, а капиталы растут...

Состояние крупнейших российских бизнесменов выросло на $19,69 млрд, при этом наибольший прирост показал основатель Telegram Павел Дуров — $4,82 млрд, до $15,8 млрд. Это следует из данных «Индекса миллиардеров» агентства Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index).

Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов за девять месяцев увеличил свое состояние на $3,41 млрд – до $26,6 млрд. Основатель холдинга USM Алишер Усманов (в его активе — «Металлоинвест», Удоканская медь, «Мегафон») прибавил $3,22 млрд, доведя капитал до $16,4 млрд.

Председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон достиг отметки в $24,9 млрд (+$2,54 млрд), президент «Норильского никеля» Владимир Потанин – $29,3 млрд (+$1,42 млрд), а состояние бизнесмена Геннадия Тимченко выросло до $12,9 млрд (+$1,90 млрд).

Кроме того, с начала года снижение состояния зафиксировано у председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина – его капитал сократился на $3,17 млрд и составил $22,7 млрд.

Интересно, что совладелец ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов потерял за 9 месяцев $147 млн. Его нынешнее состояние оценивается в $25,2 млрд.

Примечательно, что по итогам семи месяцев 2025 года Дуров также возглавлял рейтинг по приросту состояния: тогда его капитал увеличился на $3,27 млрд и достиг $14,3 млрд.