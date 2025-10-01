Азербайджанец на астраханской таможне оставил $10 тысяч

Житель Азербайджана, прилетевший в Астрахань рейсом из Баку, прошел через «зеленый коридор», указав, что ему нечего декларировать. Но при проверке у него обнаружили $10 200 и 41 250 рублей наличными, передают российские СМИ. Мужчина добровольно передал деньги сотрудникам таможни, пояснил, что не был знаком с правилами.

Отмечается, что суд признал его виновным в нарушении российских таможенных требований и назначил штраф, постановив вернуть изъятые средства владельцу. Однако мужчина за своими деньгами не обратился. Астраханская таможня подала в суд ходатайство о передаче $10 200 и 41 250 рублей в доход государства.