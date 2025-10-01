USD 1.7000
С Джабиром ушла часть нашей эпохи
С Джабиром ушла часть нашей эпохи

МЧС Азербайджана обеспечивает безопасность III Игр СНГ в усиленном режиме

12:58

Как известно, в Гяндже с 28 сентября по 8 октября проходят III Игры стран СНГ. В связи с этим сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана несут круглосуточную службу в усиленном режиме на территориях проведения соревнований и в прилегающих зонах с целью своевременного предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций, включая пожары, оперативной ликвидации их последствий и эффективной организации спасательных мероприятий, рассказали в министерстве.

По сообщению пресс-службы ведомства, специалисты соответствующих структур МЧС проводят мониторинг устойчивости временно установленных конструкций, безопасной эксплуатации подъемных механизмов, эскалаторов и лифтов, транспортных средств, а также пожарной и ядерной безопасности.

«Помимо этого, в период подготовки к III Играм стран СНГ структуры Министерства по чрезвычайным ситуациям провели просветительскую работу на тему пожарной и технической безопасности в гостиницах и на объектах общественного питания, культурных, развлекательных, торговых, медицинских учреждениях, расположенных в городах и районах, где проходят соревнования.

В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями?
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями?
12:24
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана
03:38
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
10:29
Американские часы остановятся в полночь
Американские часы остановятся в полночь
03:07
Спецназ России и Беларуси готовит диверсии в Польше
Спецназ России и Беларуси готовит диверсии в Польше
12:04
Таинственные беспилотники свободно летают над Германией
Таинственные беспилотники свободно летают над Германией
11:45
Россияне истощены войной: Кремль принимает меры
Россияне истощены войной: Кремль принимает меры
11:38
Алиевы и Маттарелла открыли университет в Баку
Алиевы и Маттарелла открыли университет в Баку
11:29
Россия будет покупать китайский бензин
Россия будет покупать китайский бензин
13:29
США усиливают наблюдение за Россией
США усиливают наблюдение за Россией
10:54
Генпрокурор не комментирует дело Аднана
Генпрокурор не комментирует дело Аднана
10:29

