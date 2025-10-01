МЧС Азербайджана обеспечивает безопасность III Игр СНГ в усиленном режиме

Как известно, в Гяндже с 28 сентября по 8 октября проходят III Игры стран СНГ. В связи с этим сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана несут круглосуточную службу в усиленном режиме на территориях проведения соревнований и в прилегающих зонах с целью своевременного предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций, включая пожары, оперативной ликвидации их последствий и эффективной организации спасательных мероприятий, рассказали в министерстве.

По сообщению пресс-службы ведомства, специалисты соответствующих структур МЧС проводят мониторинг устойчивости временно установленных конструкций, безопасной эксплуатации подъемных механизмов, эскалаторов и лифтов, транспортных средств, а также пожарной и ядерной безопасности.

«Помимо этого, в период подготовки к III Играм стран СНГ структуры Министерства по чрезвычайным ситуациям провели просветительскую работу на тему пожарной и технической безопасности в гостиницах и на объектах общественного питания, культурных, развлекательных, торговых, медицинских учреждениях, расположенных в городах и районах, где проходят соревнования.