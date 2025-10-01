USD 1.7000
С Джабиром ушла часть нашей эпохи
С Джабиром ушла часть нашей эпохи

Тайвань принес России миллиарды долларов

12:56 1141

Импорт российской нефти в Тайвань вырос почти в шесть раз и принес Кремлю миллиардные доходы, которых хватило бы на производство сотен тысяч дронов, следует из анализа Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) и Фонда экологических прав (ERF), Ecodefense и Urgewald.

С 2022 года импорт российской нефти на Тайвань вырос почти в шесть раз, что дало России 1,7 млрд долларов прибыли. Этой суммы хватило бы на производство 170 тысяч дронов «Гербера», утверждают исследователи.

Из-за такой торговли Тайваню грозит ухудшение дипломатических отношений со странами, которые вводят санкции против РФ и ее торговли топливом.

Отметим, что Тайвань предоставил Украине общую двустороннюю помощь на сумму 50 млн долларов США с начала вторжения. Однако за нефть России пришлось заплатить сумму более чем в 220 раз большую - 11,2 млрд долларов.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину до конца июня 2025 года Тайвань импортировал 6,8 миллиона тонн российской нефти на сумму 4,9 млрд долларов США, что составляет 20% от общего объема экспорта России.

Таким образом, Тайвань стал третьим по масштабам покупателем в мире.

В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями?
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями? наш спецреп
12:24 2516
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана мы спрашиваем – они отвечают
03:38 5811
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
10:29 4017
Американские часы остановятся в полночь
Американские часы остановятся в полночь срочная статья
03:07 7015
Спецназ России и Беларуси готовит диверсии в Польше
Спецназ России и Беларуси готовит диверсии в Польше ISW
12:04 1267
Таинственные беспилотники свободно летают над Германией
Таинственные беспилотники свободно летают над Германией
11:45 1124
Россияне истощены войной: Кремль принимает меры
Россияне истощены войной: Кремль принимает меры
11:38 3463
Алиевы и Маттарелла открыли университет в Баку
Алиевы и Маттарелла открыли университет в Баку
11:29 3001
Россия будет покупать китайский бензин
Россия будет покупать китайский бензин обновлено 13:29
13:29 2402
США усиливают наблюдение за Россией
США усиливают наблюдение за Россией
10:54 1323
Генпрокурор не комментирует дело Аднана
Генпрокурор не комментирует дело Аднана
10:29 2344

