С Джабиром ушла часть нашей эпохи
С Джабиром ушла часть нашей эпохи

«Баба-яга» достала «депутата» Леонтьева

«Председатель совета депутатов» украинского города Новая Каховка (захвачена РФ в 2022 году) Владимир Леонтьев скончался в больнице от полученных ранений, сообщил «глава» оккупированной части Херсонской области Украины Владимир Сальдо.

Утром в среду Сальдо заявил, что Леонтьев пострадал в результате атаки украинского дрона «Баба-яга» и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Украинская сторона не комментировала атаку. С 2022 года часть Херсонской области Украины, находящаяся на левом берегу Днепра, захвачена РФ.

Леонтьеву был 61 год. По данным местного издания «Мост», в апреле 2022 года его назначили «главой» Новой Каховки, тогда же Леонтьев получил подозрение в коллаборационной деятельности, пишут украинские СМИ.

