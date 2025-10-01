USD 1.7000
EUR 2.0000
RUB 2.0518
С Джабиром ушла часть нашей эпохи
С Джабиром ушла часть нашей эпохи

Быкову дали семь лет колонии

13:10 966

Черемушкинский районный суд Москвы заочно назначил семь лет колонии российскому писателю Дмитрию Быкову по делу о распространении военных «фейков» и неисполнении обязанностей «иностранного агента».

Дело о «фейках» про российскую армию против писателя возбудили из-за интервью: в октябре 2023 года писатель рассуждал о российских обстрелах села Гроза в Харьковской области, в результате которых погибли 59 человек. Донос с просьбой проверить это интервью на имя генпрокурора написала депутат от КПРФ Елена Чекан.

Дмитрия Быкова заочно арестовали 8 августа. На заседании следователь говорил, что Быков «длительное время не согласен с проводимой внутренней и внешней политикой».

В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями?
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями? наш спецреп
12:24 2524
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана мы спрашиваем – они отвечают
03:38 5812
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
10:29 4019
Американские часы остановятся в полночь
Американские часы остановятся в полночь срочная статья
03:07 7016
Спецназ России и Беларуси готовит диверсии в Польше
Спецназ России и Беларуси готовит диверсии в Польше ISW
12:04 1268
Таинственные беспилотники свободно летают над Германией
Таинственные беспилотники свободно летают над Германией
11:45 1126
Россияне истощены войной: Кремль принимает меры
Россияне истощены войной: Кремль принимает меры
11:38 3468
Алиевы и Маттарелла открыли университет в Баку
Алиевы и Маттарелла открыли университет в Баку
11:29 3004
Россия будет покупать китайский бензин
Россия будет покупать китайский бензин обновлено 13:29
13:29 2405
США усиливают наблюдение за Россией
США усиливают наблюдение за Россией
10:54 1324
Генпрокурор не комментирует дело Аднана
Генпрокурор не комментирует дело Аднана
10:29 2347

