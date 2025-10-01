Быкову дали семь лет колонии

Черемушкинский районный суд Москвы заочно назначил семь лет колонии российскому писателю Дмитрию Быкову по делу о распространении военных «фейков» и неисполнении обязанностей «иностранного агента».

Дело о «фейках» про российскую армию против писателя возбудили из-за интервью: в октябре 2023 года писатель рассуждал о российских обстрелах села Гроза в Харьковской области, в результате которых погибли 59 человек. Донос с просьбой проверить это интервью на имя генпрокурора написала депутат от КПРФ Елена Чекан.

Дмитрия Быкова заочно арестовали 8 августа. На заседании следователь говорил, что Быков «длительное время не согласен с проводимой внутренней и внешней политикой».