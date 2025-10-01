ХАМАС тянет время с ответом на план Трампа

Руководство ХАМАС вряд ли отвергнет предложенный Трампом план урегулирования ближневосточного конфликта, но может затянуть с официальной реакцией, сообщает The National со ссылкой на источники.

«[ХАМАС] будет отмалчиваться столько, сколько возможно, а затем выступит с заявлением, вероятно, с другими движениями в секторе Газа, в котором не откажется от плана [Трампа]», – рассказал изданию источник в одном из палестинских движений.

По сведениям посредников, близких к переговорам, группировка рассчитывает внести поправки в американскую инициативу. В ХАМАС выражают недовольство пунктами плана, требующими сложить оружие и отказаться от использования центров по производству вооружения и подземных туннелей. Вместо этого движение предлагает передать свое оружие на хранение наблюдателям из арабских стран.

Как отмечают собеседники, руководство готово допустить сохранение Израилем безопасной пограничной зоны внутри Газы, но настаивает на выводе израильских войск из остальной части анклава и исключении их роли в обеспечении безопасности территории.

Также ХАМАС критикует временные рамки плана. По словам источников, некоторые положения дают Израилю возможность затягивать процесс или отказаться от него. В частности, группировка настаивает на поэтапном освобождении 48 заложников, а не в течение 72 часов, как предусмотрено планом. Как утверждают источники, руководство не поддерживает связь с лицами, удерживающими заложников, из‑за активных действий израильских сил.

Иорданский портал Roya News сообщает, что ХАМАС может вообще отказаться от плана Трампа, поскольку не согласен как минимум с двумя его пунктами. Представитель движения считает, что американский план «отвечает интересам Израиля и игнорирует потребности палестинского народа». Он добавил, что группировка не принимает пункт о разоружении военизированных формирований и предложение разместить иностранные войска в анклавах. По его словам, ввод таких сил движение рассматривает как новую форму оккупации.

Ранее сообщалось, что план Трампа может быть откорректирован в ходе консультаций в Дохе с участием ХАМАС, Катара, Египта и Турции. Asharq News отмечал, что участники переговоров «не исключают внесения поправок». При этом деталей, какие именно положения будут пересмотрены, не публиковалось.

29 сентября Белый дом представил всеобъемлющий план, включающий 20 пунктов. Он предусматривает временное внешнее управление сектором Газа и размещение международных сил в анклаве. В администрации утверждают, что инициатива не направлена на аннексию или оккупацию, а также исключает принудительное переселение населения. В документе также прямо указано, что ХАМАС не вернется к власти в Газе. Израиль поддержал план. Трамп, выступая 30 сентября, заявил, что США готовы предоставить ХАМАС три–четыре дня на его рассмотрение.