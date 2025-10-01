USD 1.7000
EUR 2.0000
RUB 2.0518
С Джабиром ушла часть нашей эпохи
С Джабиром ушла часть нашей эпохи

Трамп назвал Медведева «тупым». Медведев ответил

13:35 1251

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев усомнился в том, что президент США Дональд Трамп отправил к берегам России несколько атомных подлодок. «Как говорится, трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет», — написал Медведев на своей странице в соцсети Х.

Он опубликовал пост после выступления Трампа перед генералами и адмиралами американской армии. В ходе него глава Белого дома отметил, что перебросил «одну или две подводные лодки к побережью России».

По словам Трампа, он принял такого решение «для предосторожности» после того, как «тупой человек, который работает на Путина», начал угрожать США ядерным оружием. «Мы не можем позволить людям разбрасываться этим словом (ядерное. — ТМТ) направо и налево», — подчеркнул Трамп.

Американский президент также отметил превосходство США, заявив, что страна «на 25 лет опережает Россию и Китай» в развитии технологий производства подводных лодок.

Конфликт между Трампом и Медведевым разгорелся летом. Тогда российский политик раскритиковал ультиматум главы Белого дома, который дал президенту РФ Владимиру Путину 50 дней на завершение войны в Украине. После этого Трамп назвал его «несостоявшимся бывшим президентом России» и призвал «следить за словами».

Медведев посчитал «нервной» реакцию «столь грозного» Трампа, отметив, что «Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой». При этом политик призвал американского президента вспомнить о том, как «может быть опасна несуществующая в природе "мертвая рука"», подразумевая автоматизированную систему «Периметр», которая была разработана в СССР для нанесения массированного ответного ядерного удара в случае, если руководство страны будет уничтожено.

В начале августа американский лидер сообщил, что приказал военным разместить две атомные подводные лодки в «соответствующих регионах» на случай, если угрозы Медведева выйдут за рамки риторики в соцсетях.

Вскоре после этого Трамп заявил, что США полностью готовы к возможному ядерному столкновению с Россией. После этого Медведев практически перестал упоминать президента США в своих соцсетях.

В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями?
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями? наш спецреп
12:24 2525
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана мы спрашиваем – они отвечают
03:38 5812
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
10:29 4021
Американские часы остановятся в полночь
Американские часы остановятся в полночь срочная статья
03:07 7017
Спецназ России и Беларуси готовит диверсии в Польше
Спецназ России и Беларуси готовит диверсии в Польше ISW
12:04 1269
Таинственные беспилотники свободно летают над Германией
Таинственные беспилотники свободно летают над Германией
11:45 1126
Россияне истощены войной: Кремль принимает меры
Россияне истощены войной: Кремль принимает меры
11:38 3472
Алиевы и Маттарелла открыли университет в Баку
Алиевы и Маттарелла открыли университет в Баку
11:29 3008
Россия будет покупать китайский бензин
Россия будет покупать китайский бензин обновлено 13:29
13:29 2408
США усиливают наблюдение за Россией
США усиливают наблюдение за Россией
10:54 1325
Генпрокурор не комментирует дело Аднана
Генпрокурор не комментирует дело Аднана
10:29 2347

