Трамп назвал Медведева «тупым». Медведев ответил

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев усомнился в том, что президент США Дональд Трамп отправил к берегам России несколько атомных подлодок. «Как говорится, трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет», — написал Медведев на своей странице в соцсети Х.

Он опубликовал пост после выступления Трампа перед генералами и адмиралами американской армии. В ходе него глава Белого дома отметил, что перебросил «одну или две подводные лодки к побережью России».

По словам Трампа, он принял такого решение «для предосторожности» после того, как «тупой человек, который работает на Путина», начал угрожать США ядерным оружием. «Мы не можем позволить людям разбрасываться этим словом (ядерное. — ТМТ) направо и налево», — подчеркнул Трамп.

Американский президент также отметил превосходство США, заявив, что страна «на 25 лет опережает Россию и Китай» в развитии технологий производства подводных лодок.

Конфликт между Трампом и Медведевым разгорелся летом. Тогда российский политик раскритиковал ультиматум главы Белого дома, который дал президенту РФ Владимиру Путину 50 дней на завершение войны в Украине. После этого Трамп назвал его «несостоявшимся бывшим президентом России» и призвал «следить за словами».

Медведев посчитал «нервной» реакцию «столь грозного» Трампа, отметив, что «Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой». При этом политик призвал американского президента вспомнить о том, как «может быть опасна несуществующая в природе "мертвая рука"», подразумевая автоматизированную систему «Периметр», которая была разработана в СССР для нанесения массированного ответного ядерного удара в случае, если руководство страны будет уничтожено.

В начале августа американский лидер сообщил, что приказал военным разместить две атомные подводные лодки в «соответствующих регионах» на случай, если угрозы Медведева выйдут за рамки риторики в соцсетях.

Вскоре после этого Трамп заявил, что США полностью готовы к возможному ядерному столкновению с Россией. После этого Медведев практически перестал упоминать президента США в своих соцсетях.