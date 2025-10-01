Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты

На минувшей неделе haqqin.az сообщил о возможном подписании в ходе сессии Генеральной Ассамблеи ООН соглашения о безопасности между Израилем и Сирией.
Согласно публикации, инициатором соглашения выступила администрация президента Дональда Трампа. В проекте документа предусматривались частичный вывод израильских сил с оккупированных сирийских территорий и демилитаризация южных районов Сирии.
При этом Израиль настаивал на сохранении контроля над восточной частью Голанских высот и горой Хермон, а также требовал создания гуманитарного коридора в провинцию Сувейда, в которой проживает значительная часть друзского населения.
О приближении к подписанию соглашения последовательно заявляли президент Сирии Ахмед аш-Шараа, посол США в Анкаре и одновременно специальный представитель по Сирии Том Барак. Однако, по последним данным, предложение Израиля о гуманитарном коридоре в Сувейду было расценено Дамаском как попытка нарушения суверенитета Сирийской Арабской Республики.
После нескольких месяцев переговоров стороны якобы достигли предварительной договоренности о создании демилитаризованной зоны вокруг Сувейды. Однако на завершающем этапе дискуссия зашла в тупик. Сирийская сторона предложила основываться на параметрах соглашения 1974 года, тогда как Израиль настаивал на учете текущих политико-военных реалий.
Ключевым фактором срыва соглашения стала так называемая «друзская проблема». Однако западные аналитики предполагают, что блокирующим элементом могла стать Турция, обеспокоенная тем, что в перспективе она может оказаться за скобками послевоенного сирийского уравнения. Опасения эти вполне обоснованы, поскольку в проекте соглашения содержался пункт, ограничивающий участие Турции в восстановлении сирийской армии, что, естественно, вызвало обеспокоенность турецкой стороны.
Израиль, в свою очередь, считает данный пункт критически важным для обеспечения стратегического баланса в регионе.
Напомним, что в августе между Турцией и Сирией было подписано широкомасштабное военное соглашение, направленное на укрепление обороноспособности Дамаска. Зеки Актюрк, представитель турецкого Министерства обороны, подтвердил, что соглашение включает в себя и совместные действия по охране границ. Этот шаг вызвал резкую реакцию в Израиле, где усиливающееся военное сотрудничество между Анкарой и Дамаском рассматривается как потенциальная угроза для операций ВВС Израиля на территории Сирии.
Особое беспокойство Турции вызвал один из пунктов проекта соглашения, запрещающий размещение в Сирии стратегических видов вооружений, включая системы ПВО. Такой запрет должен был обеспечить свободу израильских действий в воздушном пространстве Сирии. Однако в Анкаре в этом увидели прямое ограничение своего присутствия и влияния в регионе.
Сирийский аналитик Фирас Ридваноглу считает, что вопрос контроля над сирийским воздушным пространством может обострить отношения между Израилем и Турцией. По его словам, допуск израильской авиации к сирийскому небу создает серьезные риски для всей региональной архитектуры безопасности.
«Израиль получит возможность беспрепятственно наблюдать за действиями Турции в Сирии и Ираке. И Анкара с этим мириться не будет», — заявил Ридваноглу в комментарии для haqqin.az.
В свою очередь, лидер Сирийского демократического туркменского движения Абдулкерим Ага призвал к формированию на территории Сирии зоны мира и развития. По его мнению, несмотря на взаимную настороженность, Израиль и Турция обладают потенциалом для восстановления политического диалога.
«Турция опасается расширения влияния СДС при поддержке Израиля, - отметил Ага. – А Израиль, в свою очередь, воспринимает Турцию, как регионального конкурента у своих границ. Однако, учитывая общие угрозы — в частности, иранскую экспансию — сторонам следует искать решения не посредством конфронтации, а через прагматичный диалог».
Абдулкерим Ага также подчеркнул историческую и культурную взаимосвязь между двумя странами, напомнив о турецких и хазарских корнях части населения Государства Израиль, а также об их общем интересе к безопасности в акватории Восточного Средиземноморья.
Между тем, ситуация на севере Сирии остаётся напряжённой. Если до конца декабря не завершится процесс интеграции подразделений СДС в сирийские вооруженные силы, Турция может инициировать новую военную операцию. Это станет уже четвёртым военным вмешательством Анкары на севере страны. Президент Сирии Ахмед аш-Шараа в последнем заявлении обвинил «определенные группы внутри СДС и РПК» в срыве договоренностей, косвенно указав на вероятность вмешательства со стороны Турции.
Аналитики отмечают, что усиление турецкого присутствия на севере Сирии вызовет дополнительную тревогу в Израиле, поскольку оно может привести к росту противостояния между двумя региональными державами, формально не находящимися в состоянии конфликта, но имеющими всё более расходящиеся интересы на сирийском треке.
Таким образом, отсутствие прогресса в израильско-сирийских переговорах, скрытое напряжение между Израилем и Турцией, а также непредсказуемость руководства СДС делают сирийский треугольник все более хрупким и уязвимым для новых конфликтов.