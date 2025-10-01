USD 1.7000
EUR 2.0000
RUB 2.0518
Подписаться на уведомления
С Джабиром ушла часть нашей эпохи
Новость дня
С Джабиром ушла часть нашей эпохи

Они нашли друг друга

13:34 704

Венгрия выступает против вступления Украины в ЕС и может найти неожиданных союзников, включая президента Франции Эммануэля Макрона, сообщают источники Politico.

В настоящее время руководство Евросоюза планирует обойти венгерское вето, инициировав переговоры с Киевом о вступлении на основе решения квалифицированного большинства стран, а не единогласного согласия.

Как сообщает издание, помимо Венгрии, план обхода вето не поддерживают Франция, Нидерланды, Греция и еще несколько стран ЕС. Они опасаются, что изменение правил вступления лишит их права накладывать вето на будущие заявки, что вызовет серьезные проблемы. По данным издания, Орбан может использовать эти разногласия в своих интересах: Греция и Франция выступают категорически против членства Турции (Афины также против присоединения Албании), Болгария не хочет утратить право голоса при рассмотрении заявки Северной Македонии, а Хорватия намерена блокировать вступление Сербии.

«Нас совсем не устраивает изменение правил игры во время игры, ведь это именно то, что некоторые предлагают», — пояснил высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимности.

В итоге предложение об отмене принципа единогласия не будет вынесено на обсуждение саммита ЕС в Копенгагене, который стартует 1 октября, хотя, как отметил источник Politico, «ни один лидер до сих пор не ответил категорическим «нет» на эту идею».

По информации газеты, публично европейские руководители будут настаивать на снятии венгерских препятствий, однако за закрытыми дверями рассматривают эту ситуацию как удобный повод для отстаивания собственных интересов. Финский президент Александр Стубб поддержал инициативу, заявив Politico, что «лично приветствует любой механизм принятия решений, который дает больше гибкости и меньше возможностей для блокирования, и особенно в случае с Украиной».

В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями?
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями? наш спецреп
12:24 2527
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана мы спрашиваем – они отвечают
03:38 5813
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
10:29 4025
Американские часы остановятся в полночь
Американские часы остановятся в полночь срочная статья
03:07 7018
Спецназ России и Беларуси готовит диверсии в Польше
Спецназ России и Беларуси готовит диверсии в Польше ISW
12:04 1270
Таинственные беспилотники свободно летают над Германией
Таинственные беспилотники свободно летают над Германией
11:45 1127
Россияне истощены войной: Кремль принимает меры
Россияне истощены войной: Кремль принимает меры
11:38 3474
Алиевы и Маттарелла открыли университет в Баку
Алиевы и Маттарелла открыли университет в Баку
11:29 3012
Россия будет покупать китайский бензин
Россия будет покупать китайский бензин обновлено 13:29
13:29 2412
США усиливают наблюдение за Россией
США усиливают наблюдение за Россией
10:54 1326
Генпрокурор не комментирует дело Аднана
Генпрокурор не комментирует дело Аднана
10:29 2347

ЭТО ВАЖНО

В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями?
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями? наш спецреп
12:24 2527
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана мы спрашиваем – они отвечают
03:38 5813
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
10:29 4025
Американские часы остановятся в полночь
Американские часы остановятся в полночь срочная статья
03:07 7018
Спецназ России и Беларуси готовит диверсии в Польше
Спецназ России и Беларуси готовит диверсии в Польше ISW
12:04 1270
Таинственные беспилотники свободно летают над Германией
Таинственные беспилотники свободно летают над Германией
11:45 1127
Россияне истощены войной: Кремль принимает меры
Россияне истощены войной: Кремль принимает меры
11:38 3474
Алиевы и Маттарелла открыли университет в Баку
Алиевы и Маттарелла открыли университет в Баку
11:29 3012
Россия будет покупать китайский бензин
Россия будет покупать китайский бензин обновлено 13:29
13:29 2412
США усиливают наблюдение за Россией
США усиливают наблюдение за Россией
10:54 1326
Генпрокурор не комментирует дело Аднана
Генпрокурор не комментирует дело Аднана
10:29 2347
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться