Они нашли друг друга

В настоящее время руководство Евросоюза планирует обойти венгерское вето, инициировав переговоры с Киевом о вступлении на основе решения квалифицированного большинства стран, а не единогласного согласия.

Как сообщает издание, помимо Венгрии, план обхода вето не поддерживают Франция, Нидерланды, Греция и еще несколько стран ЕС. Они опасаются, что изменение правил вступления лишит их права накладывать вето на будущие заявки, что вызовет серьезные проблемы. По данным издания, Орбан может использовать эти разногласия в своих интересах: Греция и Франция выступают категорически против членства Турции (Афины также против присоединения Албании), Болгария не хочет утратить право голоса при рассмотрении заявки Северной Македонии, а Хорватия намерена блокировать вступление Сербии.

«Нас совсем не устраивает изменение правил игры во время игры, ведь это именно то, что некоторые предлагают», — пояснил высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимности.

В итоге предложение об отмене принципа единогласия не будет вынесено на обсуждение саммита ЕС в Копенгагене, который стартует 1 октября, хотя, как отметил источник Politico, «ни один лидер до сих пор не ответил категорическим «нет» на эту идею».

По информации газеты, публично европейские руководители будут настаивать на снятии венгерских препятствий, однако за закрытыми дверями рассматривают эту ситуацию как удобный повод для отстаивания собственных интересов. Финский президент Александр Стубб поддержал инициативу, заявив Politico, что «лично приветствует любой механизм принятия решений, который дает больше гибкости и меньше возможностей для блокирования, и особенно в случае с Украиной».