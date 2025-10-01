Обвиняемая в «шпионаже» на Азербайджан Алексанян не признает своей вины

Консул Армении в Австрии Ашхен Алексанян, обвиняемая в «шпионаже» в пользу Азербайджана, не признает своей вины, сообщают армянские СМИ со ссылкой на источник.

Адвокаты консула, Абгар Погосян и Таврос Геворкян, отказались комментировать обвинения, но сообщили, что обжаловали арест в вышестоящей инстанции.

В Следственном комитете Армении подтвердили, что Алексанян - единственная фигурантка дела и была под арестом на момент завершения предварительного следствия. В ведомстве не раскрыли деталей дела.

Алексанян задержали 29 августа. После задержания Служба нацбезопасности провела обыски в здании МИД Армении, проверив компьютеры и документы.