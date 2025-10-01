USD 1.7000
С Джабиром ушла часть нашей эпохи
Новость дня
С Джабиром ушла часть нашей эпохи

Обвиняемая в «шпионаже» на Азербайджан Алексанян не признает своей вины

13:43 514

Консул Армении в Австрии Ашхен Алексанян, обвиняемая в «шпионаже» в пользу Азербайджана, не признает своей вины, сообщают армянские СМИ со ссылкой на источник.

Адвокаты консула, Абгар Погосян и Таврос Геворкян, отказались комментировать обвинения, но сообщили, что обжаловали арест в вышестоящей инстанции.

В Следственном комитете Армении подтвердили, что Алексанян - единственная фигурантка дела и была под арестом на момент завершения предварительного следствия. В ведомстве не раскрыли деталей дела.

Алексанян задержали 29 августа. После задержания Служба нацбезопасности провела обыски в здании МИД Армении, проверив компьютеры и документы.

В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями?
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями? наш спецреп
12:24 2529
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана мы спрашиваем – они отвечают
03:38 5813
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
10:29 4026
Американские часы остановятся в полночь
Американские часы остановятся в полночь срочная статья
03:07 7018
Спецназ России и Беларуси готовит диверсии в Польше
Спецназ России и Беларуси готовит диверсии в Польше ISW
12:04 1271
Таинственные беспилотники свободно летают над Германией
Таинственные беспилотники свободно летают над Германией
11:45 1127
Россияне истощены войной: Кремль принимает меры
Россияне истощены войной: Кремль принимает меры
11:38 3475
Алиевы и Маттарелла открыли университет в Баку
Алиевы и Маттарелла открыли университет в Баку
11:29 3014
Россия будет покупать китайский бензин
Россия будет покупать китайский бензин обновлено 13:29
13:29 2413
США усиливают наблюдение за Россией
США усиливают наблюдение за Россией
10:54 1326
Генпрокурор не комментирует дело Аднана
Генпрокурор не комментирует дело Аднана
10:29 2349

