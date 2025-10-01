В Италии разбился военный самолет: экипаж погиб

Самолет ВВС Италии разбился утром во время тренировочного полета в центральной части страны, погибли два человека. Об этом сообщает Corriere della Sera.
По данным издания, воздушное судно, принадлежавшее 70-му авиационному полку, упала в коммуне Сабадия, расположенной в регионе Лацио.
«Сегодня утром самолет T-260B из 70-го авиационного полка, выполнявший полет в рамках учебной миссии, по неизвестным причинам потерпел крушение в районе Национального парка Чирчео», – говорится в заявлении ВВС Италии.
По данным Rai News, спасатели обнаружили тела двух военнослужащих в разбившемся самолете — признаков жизни у них обнаружено не было. Авиакатастрофа произошла в лесистой местности рядом с одним из входов в национальный парк, где в тот момент не было людей.