В Италии разбился военный самолет: экипаж погиб

13:53 307

Самолет ВВС Италии разбился утром во время тренировочного полета в центральной части страны, погибли два человека. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По данным издания, воздушное судно, принадлежавшее 70-му авиационному полку, упала в коммуне Сабадия, расположенной в регионе Лацио.

«Сегодня утром самолет T-260B из 70-го авиационного полка, выполнявший полет в рамках учебной миссии, по неизвестным причинам потерпел крушение в районе Национального парка Чирчео», – говорится в заявлении ВВС Италии.

По данным Rai News, спасатели обнаружили тела двух военнослужащих в разбившемся самолете — признаков жизни у них обнаружено не было. Авиакатастрофа произошла в лесистой местности рядом с одним из входов в национальный парк, где в тот момент не было людей. 

ЭТО ВАЖНО

В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями?
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями? наш спецреп
12:24 2529
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана мы спрашиваем – они отвечают
03:38 5813
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
10:29 4026
Американские часы остановятся в полночь
Американские часы остановятся в полночь срочная статья
03:07 7018
Спецназ России и Беларуси готовит диверсии в Польше
Спецназ России и Беларуси готовит диверсии в Польше ISW
12:04 1271
Таинственные беспилотники свободно летают над Германией
Таинственные беспилотники свободно летают над Германией
11:45 1127
Россияне истощены войной: Кремль принимает меры
Россияне истощены войной: Кремль принимает меры
11:38 3476
Алиевы и Маттарелла открыли университет в Баку
Алиевы и Маттарелла открыли университет в Баку
11:29 3014
Россия будет покупать китайский бензин
Россия будет покупать китайский бензин обновлено 13:29
13:29 2413
США усиливают наблюдение за Россией
США усиливают наблюдение за Россией
10:54 1326
Генпрокурор не комментирует дело Аднана
Генпрокурор не комментирует дело Аднана
10:29 2349
