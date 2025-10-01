USD 1.7000
EUR 2.0000
RUB 2.0518
Подписаться на уведомления
С Джабиром ушла часть нашей эпохи
Новость дня
С Джабиром ушла часть нашей эпохи

Осень в Азербайджане: дожди, грозы и даже град

13:59 233

В Баку и на Абшеронском полуострове осадков в основном не ожидается, к утру в некоторых местах возможны кратковременные дожди. Будет дуть северо-восточный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 14-16, днем - 18-21° тепла. Атмосферное давление - 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем - 55-65%.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, в отдельных местах ливневого характера, грозы и град, в горных районах - снег. Не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-16, днем - 17-21° тепла, в горах ночью 4-8, днем - 10-15° тепла.

В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями?
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями? наш спецреп
12:24 2530
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана мы спрашиваем – они отвечают
03:38 5814
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
10:29 4027
Американские часы остановятся в полночь
Американские часы остановятся в полночь срочная статья
03:07 7019
Спецназ России и Беларуси готовит диверсии в Польше
Спецназ России и Беларуси готовит диверсии в Польше ISW
12:04 1272
Таинственные беспилотники свободно летают над Германией
Таинственные беспилотники свободно летают над Германией
11:45 1128
Россияне истощены войной: Кремль принимает меры
Россияне истощены войной: Кремль принимает меры
11:38 3477
Алиевы и Маттарелла открыли университет в Баку
Алиевы и Маттарелла открыли университет в Баку
11:29 3017
Россия будет покупать китайский бензин
Россия будет покупать китайский бензин обновлено 13:29
13:29 2416
США усиливают наблюдение за Россией
США усиливают наблюдение за Россией
10:54 1326
Генпрокурор не комментирует дело Аднана
Генпрокурор не комментирует дело Аднана
10:29 2349

ЭТО ВАЖНО

В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями?
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями? наш спецреп
12:24 2530
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана мы спрашиваем – они отвечают
03:38 5814
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
10:29 4027
Американские часы остановятся в полночь
Американские часы остановятся в полночь срочная статья
03:07 7019
Спецназ России и Беларуси готовит диверсии в Польше
Спецназ России и Беларуси готовит диверсии в Польше ISW
12:04 1272
Таинственные беспилотники свободно летают над Германией
Таинственные беспилотники свободно летают над Германией
11:45 1128
Россияне истощены войной: Кремль принимает меры
Россияне истощены войной: Кремль принимает меры
11:38 3477
Алиевы и Маттарелла открыли университет в Баку
Алиевы и Маттарелла открыли университет в Баку
11:29 3017
Россия будет покупать китайский бензин
Россия будет покупать китайский бензин обновлено 13:29
13:29 2416
США усиливают наблюдение за Россией
США усиливают наблюдение за Россией
10:54 1326
Генпрокурор не комментирует дело Аднана
Генпрокурор не комментирует дело Аднана
10:29 2349
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться