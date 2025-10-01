После взрыва и стрельбы в Мюнхене «Октоберфест» закрыли

«В настоящее время существует угроза «Октоберфесту»... Мы пришли к выводу, что не можем нести ответственность за то, что пускаем людей», — написал Райтер в соцсетях.

Бургомистр Мюнхена Дитер Райтер заявил, что фестиваль «Октоберфест» временно закрыт из-за недавнего взрыва и поджога в Мюнхене.

По данным полиции, «проводятся обыски в зонах ограниченного доступа вокруг территории фестиваля».

В 2025 году 190-й юбилейный пивной фестиваль проходит в Мюнхене с 20 сентября по 5 октября. 28 сентября полиция уже закрывала Октоберфест — из-за давки.

Ранее газета Bild писала, что на севере Мюнхена произошли взрывы,была слышна стрельба. Сообщалось об одном погибшем. По данным Focus, погибший заложил взрывное устройство в доме родителей, привел его в действие, а затем покончил с собой. Позднее полиция подтвердила, что в доме в результате умышленного поджога на фоне семейной ссоры начался пожар. В результате один человек погиб, еще один значится пропавшим без вести.

Позже городская полиция сообщила, что в подожженном жилом доме нашли мины-ловушки. «В пострадавшем здании обнаружены мины-ловушки. Для обезвреживания были вызваны спецподразделения», — говорится в сообщении.