USD 1.7000
EUR 2.0000
RUB 2.0518
Подписаться на уведомления
С Джабиром ушла часть нашей эпохи
Новость дня
С Джабиром ушла часть нашей эпохи

После взрыва и стрельбы в Мюнхене «Октоберфест» закрыли

14:04 194

Бургомистр Мюнхена Дитер Райтер заявил, что фестиваль «Октоберфест» временно закрыт из-за недавнего взрыва и поджога в Мюнхене.

«В настоящее время существует угроза «Октоберфесту»... Мы пришли к выводу, что не можем нести ответственность за то, что пускаем людей», — написал Райтер в соцсетях.

По данным полиции, «проводятся обыски в зонах ограниченного доступа вокруг территории фестиваля».

В 2025 году 190-й юбилейный пивной фестиваль проходит в Мюнхене с 20 сентября по 5 октября. 28 сентября полиция уже закрывала Октоберфест — из-за давки.

Ранее газета Bild писала, что на севере Мюнхена произошли взрывы,была слышна стрельба. Сообщалось об одном погибшем. По данным Focus, погибший заложил взрывное устройство в доме родителей, привел его в действие, а затем покончил с собой. Позднее полиция подтвердила, что в доме в результате умышленного поджога на фоне семейной ссоры начался пожар. В результате один человек погиб, еще один значится пропавшим без вести.

Позже городская полиция сообщила, что в подожженном жилом доме нашли мины-ловушки. «В пострадавшем здании обнаружены мины-ловушки. Для обезвреживания были вызваны спецподразделения», — говорится в сообщении.

В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями?
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями? наш спецреп
12:24 2533
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана мы спрашиваем – они отвечают
03:38 5814
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
10:29 4029
Американские часы остановятся в полночь
Американские часы остановятся в полночь срочная статья
03:07 7020
Спецназ России и Беларуси готовит диверсии в Польше
Спецназ России и Беларуси готовит диверсии в Польше ISW
12:04 1273
Таинственные беспилотники свободно летают над Германией
Таинственные беспилотники свободно летают над Германией
11:45 1129
Россияне истощены войной: Кремль принимает меры
Россияне истощены войной: Кремль принимает меры
11:38 3479
Алиевы и Маттарелла открыли университет в Баку
Алиевы и Маттарелла открыли университет в Баку
11:29 3018
Россия будет покупать китайский бензин
Россия будет покупать китайский бензин обновлено 13:29
13:29 2417
США усиливают наблюдение за Россией
США усиливают наблюдение за Россией
10:54 1327
Генпрокурор не комментирует дело Аднана
Генпрокурор не комментирует дело Аднана
10:29 2350

ЭТО ВАЖНО

В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями?
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями? наш спецреп
12:24 2533
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана мы спрашиваем – они отвечают
03:38 5814
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
10:29 4029
Американские часы остановятся в полночь
Американские часы остановятся в полночь срочная статья
03:07 7020
Спецназ России и Беларуси готовит диверсии в Польше
Спецназ России и Беларуси готовит диверсии в Польше ISW
12:04 1273
Таинственные беспилотники свободно летают над Германией
Таинственные беспилотники свободно летают над Германией
11:45 1129
Россияне истощены войной: Кремль принимает меры
Россияне истощены войной: Кремль принимает меры
11:38 3479
Алиевы и Маттарелла открыли университет в Баку
Алиевы и Маттарелла открыли университет в Баку
11:29 3018
Россия будет покупать китайский бензин
Россия будет покупать китайский бензин обновлено 13:29
13:29 2417
США усиливают наблюдение за Россией
США усиливают наблюдение за Россией
10:54 1327
Генпрокурор не комментирует дело Аднана
Генпрокурор не комментирует дело Аднана
10:29 2350
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться