Тегеран остался без воды

Уровень воды в плотине Мамлу, расположенной рядом с Тегераном, снизился до 19 млн кубометров – ниже установленного критического минимума в 28 млн. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Обычно в начале года объем воды в Мамлу составляет в среднем 102 млн кубометров – на 81% больше текущего показателя, отмечается в публикации.

Из-за резкого снижения запасов сооружение временно вывели из эксплуатации, уточнило агентство. Однако позднее представитель водной отрасли Ирана сообщил, что плотина продолжает работу. По его словам, расход воды можно сократить за счет более эффективного управления потреблением.

За последний год Иран переживает острый водный кризис. В Тегеране и других регионах ощущается нехватка пресной воды. По данным Bild, почти 80% водохранилищ в стране обмелели, а крупные реки пересохли.

Пресс-секретарь правительства Фатеме Мохаджерани назвала ситуацию «национальной проблемой», которая может перерасти в гуманитарную и экономическую катастрофу. По ее словам, в Тегеране положение особенно тяжелое – обсуждается даже временное закрытие города. В ряде населенных пунктов, включая столицу, введены ограничения на подачу воды: в некоторых районах отключения длятся до 48 часов.

На фоне кризиса часть населения переселяется на север страны, в регион Каспийского моря, где водные запасы пока сохраняются. Президент Масуд Пезешкиан допустил возможность переноса столицы.