С Джабиром ушла часть нашей эпохи

Банк Республика запустил лотерею «Золотой выбор» среди клиентов по ломбардным кредитам

14:12 305

Банк Республика, неизменно радующий своих клиентов интересными и выгодными предложениями, объявил о старте новой лотереи «Золотой выбор» для клиентов по ломбардным кредитам.

Согласно условиям лотереи, состоящей из 2 тиражей, клиенты, оформившие в Банке Республика кредит на сумму от 500 AZN и выше, получат возможность выиграть 2 автомобиля BYD Destroyer, 24 золотых слитка весом 5 г (999,99 пробы), 10 золотых слитков весом 10 г (999,99 пробы) и 4 золотых слитка весом 20 г (999,99 пробы).

Автомобили предоставлены компанией Group Motors – официальным дилером BYD в Азербайджане.

Основные условия лотереи:

• В лотерее могут принять участие клиенты, оформившие ломбардный кредит в Банке Республика в период с 01.10.2025 по 01.05.2026 и имеющие активный кредит в данный период.

• Каждый кредит в размере 500 AZN приравнивается к одному шансу на участие.

• Лотерея проводится в два тиража, а имена победителей будут определены 10.01.2026 и 15.05.2026 в головном офисе банка по адресу: г. Баку, ул. Хагани, 21 посредством специальной компьютерной программы случайного выбора и в присутствии членов тиражной комиссии.

• Всего в рамках лотереи будет разыграно 40 призов.

• Для участия в первом тираже кредит должен оставаться активным до 31.12.2025, для второго тиража — до 01.05.2026.

• В каждом тираже один участник может быть признан победителем только один раз, независимо от количества имеющихся у него шансов.

• Полученные в первом тираже шансы сохраняют силу и во втором тираже.

•  В течение периода проведения лотереи у участника не должно быть просроченной задолженности по активным ломбардным кредитам свыше 10 календарных дней.

• Сотрудники Банка Республика, а также связанные с ними лица не допускаются к участию в лотерее.

Подробную информацию о лотерее можно получить на официальной странице банка.

Если хотите оформить кредит на выгодных условиях и при этом получить возможность выиграть автомобиль и золотые слитки, сделайте правильный выбор с Банком Республика и станьте победителем!

Для получения дополнительной информации:

Веб-сайт: www.bankrespublika.az

Социальные сети: FacebookInstagramLinkedInTelegram

Центр поддержки клиентов: 144.

Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу?
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу? еще один вопрос
14:46 1237
Алиевы на открытии нового парка в Баку
Алиевы на открытии нового парка в Баку фото
15:02 1796
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты наш комментарий
13:21 3521
Путин разрешил пытки в России
Путин разрешил пытки в России Евгения Чирикова отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
03:55 9291
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями?
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями? наш спецреп
12:24 4020
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана мы спрашиваем – они отвечают
03:38 6170
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
10:29 4905
Американские часы остановятся в полночь
Американские часы остановятся в полночь срочная статья
03:07 7409
Спецназ России и Беларуси готовит диверсии в Польше
Спецназ России и Беларуси готовит диверсии в Польше ISW
12:04 1682
Таинственные беспилотники свободно летают над Германией
Таинственные беспилотники свободно летают над Германией
11:45 1380
Россияне истощены войной: Кремль принимает меры
Россияне истощены войной: Кремль принимает меры
11:38 4386

