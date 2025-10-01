USD 1.7000
EUR 2.0000
RUB 2.0518
С Джабиром ушла часть нашей эпохи
Новость дня
С Джабиром ушла часть нашей эпохи

Маск желает умереть на Марсе

14:19 787

Американский предприниматель Илон Маск не исключил, что умрет на Марсе.

«У меня один паспорт сейчас и навсегда: США. Я буду жить и умру здесь. Или на Марсе (часть Америки)», – написал бизнесмен в соцсети X.

В марте Маск объявил о планах отправить корабль Starship с гуманоидным роботом Optimus на Марс в конце 2026 года. В NASA заявляли о намерении отправить астронавтов на Красную планету в начале 2030-х. По данным Politico, агентство планировало запустить ракеты к Марсу уже в 2026 году, однако миссия оказалась под угрозой из-за сокращения финансирования.

Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу?
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу? еще один вопрос
14:46 1238
Алиевы на открытии нового парка в Баку
Алиевы на открытии нового парка в Баку фото
15:02 1799
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты наш комментарий
13:21 3521
Путин разрешил пытки в России
Путин разрешил пытки в России Евгения Чирикова отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
03:55 9291
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями?
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями? наш спецреп
12:24 4020
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана мы спрашиваем – они отвечают
03:38 6170
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
10:29 4906
Американские часы остановятся в полночь
Американские часы остановятся в полночь срочная статья
03:07 7409
Спецназ России и Беларуси готовит диверсии в Польше
Спецназ России и Беларуси готовит диверсии в Польше ISW
12:04 1682
Таинственные беспилотники свободно летают над Германией
Таинственные беспилотники свободно летают над Германией
11:45 1380
Россияне истощены войной: Кремль принимает меры
Россияне истощены войной: Кремль принимает меры
11:38 4387

