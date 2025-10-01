Маск желает умереть на Марсе

«У меня один паспорт сейчас и навсегда: США. Я буду жить и умру здесь. Или на Марсе (часть Америки)», – написал бизнесмен в соцсети X.

В марте Маск объявил о планах отправить корабль Starship с гуманоидным роботом Optimus на Марс в конце 2026 года. В NASA заявляли о намерении отправить астронавтов на Красную планету в начале 2030-х. По данным Politico, агентство планировало запустить ракеты к Марсу уже в 2026 году, однако миссия оказалась под угрозой из-за сокращения финансирования.