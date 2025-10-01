Кремль: Москва ждет ответа, а Киев «не спешит»

Пауза в переговорном процессе по урегулированию конфликта в Украине связана с тем, что Киев «не спешит с ответом» на предложения России, утверждает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что сейчас в переговорном процессе возникла пауза. Именно переговорный процесс на экспертном уровне способен подготовить контакты на высшем уровне. Сами по себе контакты на высшем уровне не могут быть самоцелью, ибо они никак не помогут решить такую комплексную и сложную проблему», — уверяет Песков.

При этом, по словам Пескова, «мы не имеем возможности сейчас готовить такую встречу с украинской стороной», поскольку Киев «не спешит к продолжению переговорного процесса, стамбульского процесса, не спешит с ответом на переданные проекты документов, не спешит с ответом на предложения о создании трех рабочих групп».

После возобновления прямых переговоров Россия и Украина провели три встречи в Стамбуле. Последний раз делегации встречались 23 июля. В основном стороны достигли договоренностей по обмену военнопленными.