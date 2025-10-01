USD 1.7000
С Джабиром ушла часть нашей эпохи
Новость дня
Кремль: Москва ждет ответа, а Киев «не спешит»

14:25 1275

Пауза в переговорном процессе по урегулированию конфликта в Украине связана с тем, что Киев «не спешит с ответом» на предложения России, утверждает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что сейчас в переговорном процессе возникла пауза. Именно переговорный процесс на экспертном уровне способен подготовить контакты на высшем уровне. Сами по себе контакты на высшем уровне не могут быть самоцелью, ибо они никак не помогут решить такую комплексную и сложную проблему», — уверяет Песков.

При этом, по словам Пескова, «мы не имеем возможности сейчас готовить такую встречу с украинской стороной», поскольку Киев «не спешит к продолжению переговорного процесса, стамбульского процесса, не спешит с ответом на переданные проекты документов, не спешит с ответом на предложения о создании трех рабочих групп».

После возобновления прямых переговоров Россия и Украина провели три встречи в Стамбуле. Последний раз делегации встречались 23 июля. В основном стороны достигли договоренностей по обмену военнопленными.

Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу?
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу? еще один вопрос
14:46 1238
Алиевы на открытии нового парка в Баку
Алиевы на открытии нового парка в Баку фото
15:02 1801
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты наш комментарий
13:21 3522
Путин разрешил пытки в России
Путин разрешил пытки в России Евгения Чирикова отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
03:55 9292
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями?
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями? наш спецреп
12:24 4023
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана мы спрашиваем – они отвечают
03:38 6170
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
10:29 4906
Американские часы остановятся в полночь
Американские часы остановятся в полночь срочная статья
03:07 7409
Спецназ России и Беларуси готовит диверсии в Польше
Спецназ России и Беларуси готовит диверсии в Польше ISW
12:04 1682
Таинственные беспилотники свободно летают над Германией
Таинственные беспилотники свободно летают над Германией
11:45 1380
Россияне истощены войной: Кремль принимает меры
Россияне истощены войной: Кремль принимает меры
11:38 4388

