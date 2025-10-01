USD 1.7000
EUR 2.0000
RUB 2.0518
Подписаться на уведомления
С Джабиром ушла часть нашей эпохи
Новость дня
С Джабиром ушла часть нашей эпохи

Венгрия хочет туркменского газа

14:44 658

Венгрия рассчитывает на поставки туркменского газа в ближайшее время. Об этом сообщил заместитель госсекретаря по развитию восточных отношений Адам Штифтер, передает «Интерфакс».

«В сфере энергетики мы рассчитываем на Туркменистан как на надежного партнера. Венгрия зависит от импорта природного газа из разных стран, поэтому на Туркменистан смотрим тоже с большой надеждой и надеемся, что Туркменистан в ближайшем будущем станет поставщиком газа в Европу, точнее в Венгрию», – заявил Штифтер по итогам заседания межправительственной туркмено-венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству в Ашхабаде.

Перспективы сотрудничества в энергетической сфере также прокомментировал заместитель госсекретаря по делам ЕС Венгрии Питер Холича. По его словам, стороны обсудили вопросы торговли природным газом, потенциальные проекты по разведке и разработке углеводородов на шельфе Каспийского моря, а также совместные инициативы по возобновляемым источникам энергии.

Он отметил, что дальнейшее расширение энергетического сотрудничества планируется обсудить в октябре в рамках Международного энергетического форума в Туркменистане.

«Мы обязательно постараемся принять участие в этом мероприятии, чтобы обсудить дальнейшие шаги и возможности расширения энергетического сотрудничества как в Туркменистане, так и в регионе в целом», – подчеркнул заместитель госсекретаря по делам ЕС.

Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу?
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу? еще один вопрос
14:46 1240
Алиевы на открытии нового парка в Баку
Алиевы на открытии нового парка в Баку фото
15:02 1805
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты наш комментарий
13:21 3523
Путин разрешил пытки в России
Путин разрешил пытки в России Евгения Чирикова отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
03:55 9292
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями?
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями? наш спецреп
12:24 4024
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана мы спрашиваем – они отвечают
03:38 6170
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
10:29 4906
Американские часы остановятся в полночь
Американские часы остановятся в полночь срочная статья
03:07 7409
Спецназ России и Беларуси готовит диверсии в Польше
Спецназ России и Беларуси готовит диверсии в Польше ISW
12:04 1683
Таинственные беспилотники свободно летают над Германией
Таинственные беспилотники свободно летают над Германией
11:45 1380
Россияне истощены войной: Кремль принимает меры
Россияне истощены войной: Кремль принимает меры
11:38 4389

ЭТО ВАЖНО

Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу?
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу? еще один вопрос
14:46 1240
Алиевы на открытии нового парка в Баку
Алиевы на открытии нового парка в Баку фото
15:02 1805
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты наш комментарий
13:21 3523
Путин разрешил пытки в России
Путин разрешил пытки в России Евгения Чирикова отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
03:55 9292
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями?
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями? наш спецреп
12:24 4024
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана мы спрашиваем – они отвечают
03:38 6170
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
10:29 4906
Американские часы остановятся в полночь
Американские часы остановятся в полночь срочная статья
03:07 7409
Спецназ России и Беларуси готовит диверсии в Польше
Спецназ России и Беларуси готовит диверсии в Польше ISW
12:04 1683
Таинственные беспилотники свободно летают над Германией
Таинственные беспилотники свободно летают над Германией
11:45 1380
Россияне истощены войной: Кремль принимает меры
Россияне истощены войной: Кремль принимает меры
11:38 4389
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться