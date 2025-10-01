Венгрия хочет туркменского газа

Венгрия рассчитывает на поставки туркменского газа в ближайшее время. Об этом сообщил заместитель госсекретаря по развитию восточных отношений Адам Штифтер, передает «Интерфакс».

«В сфере энергетики мы рассчитываем на Туркменистан как на надежного партнера. Венгрия зависит от импорта природного газа из разных стран, поэтому на Туркменистан смотрим тоже с большой надеждой и надеемся, что Туркменистан в ближайшем будущем станет поставщиком газа в Европу, точнее в Венгрию», – заявил Штифтер по итогам заседания межправительственной туркмено-венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству в Ашхабаде.

Перспективы сотрудничества в энергетической сфере также прокомментировал заместитель госсекретаря по делам ЕС Венгрии Питер Холича. По его словам, стороны обсудили вопросы торговли природным газом, потенциальные проекты по разведке и разработке углеводородов на шельфе Каспийского моря, а также совместные инициативы по возобновляемым источникам энергии.

Он отметил, что дальнейшее расширение энергетического сотрудничества планируется обсудить в октябре в рамках Международного энергетического форума в Туркменистане.

«Мы обязательно постараемся принять участие в этом мероприятии, чтобы обсудить дальнейшие шаги и возможности расширения энергетического сотрудничества как в Туркменистане, так и в регионе в целом», – подчеркнул заместитель госсекретаря по делам ЕС.