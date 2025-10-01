Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу?

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп после переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме представил план урегулирования по Газе. Документ предусматривает полное разоружение ХАМАС, освобождение всех заложников в течение 72 часов, взамен — освобождение тысяч палестинских заключенных из израильских тюрем, передачу управления Газой технократическому «Палестинскому комитету» и размещение международных миротворческих сил для обеспечения безопасности. По информации Ynet Global, высокопоставленные представители израильского правительства считают, что план «вызывает множество вопросов и пока далек от реальности». Тем не менее Израиль и США ожидают официального ответа от ХАМАС. В случае отказа Вашингтон намерен усилить военную поддержку Израиля для продолжения операций в Газе.

Источники, знакомые с ситуацией, предполагают, что ХАМАС постарается избежать прямого отказа, предпочтя условное принятие, что может затянуть переговорный процесс. Премьер-министр Катара Мохаммед Аль Тани намекнул на такую возможность, назвав план «набором принципов, требующих уточнения и дальнейшего обсуждения». «Пока нет ясности в отношении сроков», — отметил один из чиновников, добавив, что политическое одобрение в Израиле начнется только после принципиального согласия ХАМАС. Лишь затем израильская делегация отправится в Доху для начала детальных переговоров. По словам официальных лиц, план включает сложные меры безопасности: поэтапный вывод ЦАХАЛ, ограничения на сбор разведданных и вопросы будущего размещения сил. «Армия обороны Израиля останется на территории Газы и будет выводиться постепенно, что станет крайне сложным процессом», — подчеркнул один из источников.

Израильское издание сообщает, что военные аспекты все еще обсуждаются, но обеспокоенность вызывает также политическая и гуманитарная часть плана. Трамп объявил о создании «Совета мира» под своим председательством, в который войдет бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Инициатива предполагает формирование многонациональных миротворческих сил, в состав которых могут войти подразделения из ОАЭ, Саудовской Аравии и Азербайджана, хотя официальных подтверждений пока нет. Одним из самых спорных пунктов остается вопрос палестинских заключенных, осужденных по соображениям безопасности. Иерусалим исключил возможность освобождения таких известных фигур, как Марван Баргути, однако, учитывая, что около 280 палестинцев отбывают пожизненное заключение, власти опасаются, что почти все они могут быть включены в итоговое соглашение. Также пока не ясно, кто войдет в «Совет мира». Источники, знакомые с планами до того, как они были обнародованы, сообщили The Economist , что орган, возглавляемый сэром Тони Блэром, будет добиваться мандата ООН на выполнение функций «высшего политического и юридического органа» Газы сроком на пять лет. В случае одобрения сэр Блэр мог бы создать секретариат численностью до 25 человек и возглавить совет директоров из семи человек, который будет курировать работу исполнительного органа, управляющего территорией, сообщил журнал на прошлой неделе. Несмотря на многочисленные предложения от иностранных наблюдателей, именно предложения сэра Тони, как сообщается, получили поддержку президента США.