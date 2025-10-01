USD 1.7000
С Джабиром ушла часть нашей эпохи
С Джабиром ушла часть нашей эпохи

Алиевы на открытии нового парка в Баку

15:02 1810

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 1 октября приняли участие в открытии нового парка в Наримановском районе Баку.

Глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов проинформировал главу государства и первую леди о парке.

Новая зона отдыха расположена на пересечении улиц Ахмед бека Агаоглу, Тебриза и Талята Шихалиева, вблизи Итальянско-Азербайджанского университета. В парке площадью 3,5 гектара установлены беседки для отдыха жителей, созданы амфитеатр, теннисный корт, развлекательные зоны для детей, современная система освещения. Здесь есть все возможности как для спокойного отдыха, так и для занятий спортом.

Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу?
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу?
14:46 1241
Алиевы на открытии нового парка в Баку
Алиевы на открытии нового парка в Баку
15:02 1811
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты
13:21 3523
Путин разрешил пытки в России
Путин разрешил пытки в России
03:55 9293
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями?
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями?
12:24 4028
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана
03:38 6170
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
10:29 4907
Американские часы остановятся в полночь
Американские часы остановятся в полночь
03:07 7409
Спецназ России и Беларуси готовит диверсии в Польше
Спецназ России и Беларуси готовит диверсии в Польше
12:04 1683
Таинственные беспилотники свободно летают над Германией
Таинственные беспилотники свободно летают над Германией
11:45 1380
Россияне истощены войной: Кремль принимает меры
Россияне истощены войной: Кремль принимает меры
11:38 4390

