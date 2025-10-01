Алиевы на открытии нового парка в Баку

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 1 октября приняли участие в открытии нового парка в Наримановском районе Баку.
Глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов проинформировал главу государства и первую леди о парке.
Новая зона отдыха расположена на пересечении улиц Ахмед бека Агаоглу, Тебриза и Талята Шихалиева, вблизи Итальянско-Азербайджанского университета. В парке площадью 3,5 гектара установлены беседки для отдыха жителей, созданы амфитеатр, теннисный корт, развлекательные зоны для детей, современная система освещения. Здесь есть все возможности как для спокойного отдыха, так и для занятий спортом.