С Джабиром ушла часть нашей эпохи
С Джабиром ушла часть нашей эпохи

Израиль дает жителям Газы последний шанс

15:03

Израильские войска приближаются к полному окружению города Газа, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, сообщает Times of Israel. По его словам, в настоящее время армия обороны Израиля захватывает западную часть коридора Нецарим — к югу от города Газа — вплоть до побережья, «разделяя Газу пополам между севером и югом».

«Это усилит кольцо окружения вокруг города Газа, и все, кто выезжает из него на юг, будут вынуждены проходить через контрольно-пропускные пункты ЦАХАЛ», - сказал Кац.

Ранее военные объявили, что прибрежная дорога Рашид в Газе будет закрыта для движения на север, в город Газа, начиная с полудня.

«Это последняя возможность для жителей Газы, которые хотят переехать на юг и оставить террористов ХАМАС в изоляции в городе Газа перед лицом действий Армии обороны Израиля, которые продолжаются в полную силу», - сказал министр обороны.

По его словам, те, кто останется в городе Газа, будут «террористами и сторонниками террора».

«Армия обороны Израиля готовится ко всем возможностям и полна решимости продолжать свои операции до возвращения всех заложников и разоружения ХАМАС, что является шагом к прекращению войны», - добавил он.

Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу?
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу?
14:46
Алиевы на открытии нового парка в Баку
Алиевы на открытии нового парка в Баку
15:02
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты
13:21
Путин разрешил пытки в России
Путин разрешил пытки в России
03:55
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями?
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями?
12:24
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана
03:38
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
10:29 4907
Американские часы остановятся в полночь
Американские часы остановятся в полночь
03:07
Спецназ России и Беларуси готовит диверсии в Польше
Спецназ России и Беларуси готовит диверсии в Польше
12:04
Таинственные беспилотники свободно летают над Германией
Таинственные беспилотники свободно летают над Германией
11:45 1381
Россияне истощены войной: Кремль принимает меры
Россияне истощены войной: Кремль принимает меры
11:38

