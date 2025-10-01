Израиль дает жителям Газы последний шанс

Израильские войска приближаются к полному окружению города Газа, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, сообщает Times of Israel. По его словам, в настоящее время армия обороны Израиля захватывает западную часть коридора Нецарим — к югу от города Газа — вплоть до побережья, «разделяя Газу пополам между севером и югом».

«Это усилит кольцо окружения вокруг города Газа, и все, кто выезжает из него на юг, будут вынуждены проходить через контрольно-пропускные пункты ЦАХАЛ», - сказал Кац.

Ранее военные объявили, что прибрежная дорога Рашид в Газе будет закрыта для движения на север, в город Газа, начиная с полудня.

«Это последняя возможность для жителей Газы, которые хотят переехать на юг и оставить террористов ХАМАС в изоляции в городе Газа перед лицом действий Армии обороны Израиля, которые продолжаются в полную силу», - сказал министр обороны.

По его словам, те, кто останется в городе Газа, будут «террористами и сторонниками террора».

«Армия обороны Израиля готовится ко всем возможностям и полна решимости продолжать свои операции до возвращения всех заложников и разоружения ХАМАС, что является шагом к прекращению войны», - добавил он.