Названы главные направления наступления русских в Украине

Ситуация на украинском фронте остается сложной, на главных направлениях армия РФ продолжает активные штурмы позиций ВСУ. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВСУ генерал-майор Андрей Гнатов.

По его словам, российские силы ведут интенсивные наступательные действия вдоль всей линии соприкосновения — сейчас речь идет о тринадцати основных направлениях со средней интенсивностью 160–190 штурмов в сутки.

«По состоянию на сегодня обстановка в районах боевых действий остается сложной. Российские военные продолжают активно штурмовать позиции наших войск на ключевых направлениях, создавая преимущество в силах и средствах в 5–6 раз. Наступательные действия ведутся вдоль всей линии фронта на тринадцати оперативных направлениях…» — отметил Гнатов, отвечая на вопрос о прогнозе осенне-зимнего наступления РФ.

Наиболее напряженной остается ситуация на востоке Украины, где российские подразделения имеют значительное преимущество в силах и средствах и при активном применении авиации, артиллерии и ударных беспилотников ведут наступательные действия высокой интенсивности. Их цель — установить контроль над Часов Яром и Торецком, создать условия для блокирования Константиновки с востока и охвата Покровско-Мирноградской агломерации.

Гнатов подчеркнул, что российские военные все чаще используют тактику проникновения небольших групп в тыл украинских подразделений, после чего пытаются развивать наступление с флангов. В то же время Силы обороны проводят контрнаступательные действия для восстановления позиций и ликвидации подразделений РФ, прорвавшихся вглубь.

По словам украинского генерала, несмотря на значительные потери личного состава и техники, российские войска не отказываются от наступательных действий. От развития ситуации на Покровском направлении во многом будет зависеть характер их действий на других участках фронта, в частности, на Запорожье. Существенное влияние окажут и погодные условия, так как осадки затрудняют маневренность войск.

Ранее аналитики DeepState сообщили, что в сентябре российские войска заняли 259 кв. км — минимальный показатель с мая.

«Российские силы в сентябре захватили на 44% меньше территорий, чем в августе. За месяц им удалось занять лишь 0,04% от всей площади страны, и общий показатель теперь составляет 19,04%», — уточнили аналитики.