Австрийский банк не может покинуть Россию

Австрийский Райффайзенбанк — крупнейший из западных банков, которые продолжают работать в России, — снова не смог договориться о продаже своего российского бизнеса и уходе из страны, рассказали Reuters два осведомленных источника.

По словам одного из них, кредитная организация нашла местного покупателя на свою долю, однако российские власти выступили против сделки. Они опасаются, что появление у дочки австрийского банка собственников из России приведет к введению против него сакнций, объяснил собеседник агентства.

Другой источник отметил, что российские власти стремятся сохранить оставшиеся экономические связи с Европой, которая по-прежнему покупает у России нефть и газ на миллиарды евро в год.

При этом Райффайзенбанк необходим Москве в качестве шлюза для денежных переводов в Европу. В частности, банк обрабатывает платежи за поставки топлива по газопроводу «Турецкий поток». Это единственный оставшийся у России маршрут доставки газа в страны Евросоюза.

С января по август 2025 года по газопроводу было экспортировано примерно 11,5 млрд кубометров газа в Болгарию, Венгрию, Словакию и другие европейские страны. При среднерыночных ценах это соответствует примерно $3,8 млрд. Помимо этого Райффайзенбанк, несмотря на ограничение переводов евро за рубеж, позволяет небольшому числу крупных российских компаний осуществлять подобные операции, отметил источник Reuters.

Представитель банка заявил, что организация сокращает бизнес в России, но для продажи российского подразделения требуется одобрение властей. Он отказался назвать возможные сроки сделки, отметив лишь, что переговоры продолжаются.

Впервые о желании покинуть Россию в Райффайзенбанке сообщили после начала войны в Украине. Однако в октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин запретил без одобрения властей совершать сделки с долями в 45 банках, принадлежащих иностранцам из «недружественных» стран.

Гендиректор Райффайзенбанка Йоханн Штробль предпринимал несколько попыток продать долю в российском бизнесе и, по данным Reuters, даже посещал для этого Москву. С начала войны банк накопил в России около 7 млрд евро прибыли, которая фактически «заморожена» в стране.

