Поговорим о синдроме хронической усталости

Хроническая усталость – это не просто повседневная усталость. Это состояние, которое длится долгое время, не проходит даже после отдыха и сна, и снижает качество жизни человека. Если это состояние длится несколько недель или месяцев, его уже нельзя воспринимать просто как усталость, поскольку оно часто может быть симптомом некоторых заболеваний. Об этом во время прямого эфира на официальной странице Министерства здравоохранения в Instagram сказал специалист-эксперт Минздрава, врач-терапевт Закир Гулиев. По его словам, одной из наиболее частых причин хронической усталости является анемия: «Из-за недостатка гемоглобина в крови, отвечающего за перенос кислорода из легких к тканям, организм не получает достаточного количества кислорода, и человек постоянно чувствует усталость и слабость. Другая важная причина — заболевания щитовидной железы. Гипотиреоз (дефицит тиреоидных гормонов) ослабляет обмен веществ, и человек чувствует тяжесть и усталость. Напротив, гипертиреоз (состояние, при котором щитовидная железа вырабатывает избыточное количество тиреоидных гормонов) быстро истощает энергию, перегружая организм.

Хроническая усталость также может быть вызвана психологическими факторами. Стресс, тревожность или депрессия снижают как эмоциональные, так и физические силы человека. В этом случае элементарного отдыха бывает недостаточно, поскольку корень проблемы кроется в психологическом напряжении. Нарушения сна также являются распространенной причиной. При апноэ во сне или плохом сне, даже если человек выспался, организм не может отдохнуть и просыпается утром уставшим». Эксперт Минздрава отметил, что диабет, сердечно-сосудистые и легочные заболевания также снижают энергетический уровень организма: «При диабете нестабильный уровень сахара в крови приводит к быстрой утомляемости, а при заболеваниях сердца и легких усталость нарастает по мере снижения снабжения организма кислородом. В некоторых случаях причиной этого состояния могут быть хронические инфекции или заболевания иммунной системы. Существует даже состояние, причина которого неясна, и оно называется «синдром хронической усталости». В этом случае усталость длится месяцами, и порой обычные анализы могут не выявлять серьезных проблем. В таких случаях необходимо обратиться к врачу. Анализы крови, анализ на гормоны щитовидной железы, измерение уровня сахара в крови и обследования, связанные с сердцем и легкими, могут помочь выяснить причину. Дело в том, что усталость часто является предвестником другого заболевания, а ранняя диагностика облегчает лечение и предотвращает осложнения». З.Гулиев отметил, что также следует соблюдать правильный образ жизни: «Регулирование сна, сбалансированное питание, ежедневная физическая активность и борьба со стрессом играют важную роль в снижении утомляемости. В случае, если на предпринятые меры усталость сохраняется, то ее больше нельзя воспринимать как норму».