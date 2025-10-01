USD 1.7000
С Джабиром ушла часть нашей эпохи
С Джабиром ушла часть нашей эпохи

Азербайджанцы стали реже путешествовать за рубеж

15:22 626

Общее число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж в январе-августе, сократилось на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1 млн 419,2 тыс. человек, свидетельствуют данные Госкомстата АР.

63,6% выехавших из страны составили мужчины, 36,4% - женщины.

Согласно информации, из них 41,9% посетили Турцию, 14,8% - Россию, 11% - Грузию, 8,8% - Иран, 23,5% - другие страны.

За последний год число туристов, выезжающих в Грузию, увеличилось на 23,7%, в Иран - на 1,5%, а в Россию - сократилось на 30%, в Турцию - на 4,4%.

70,5% граждан Азербайджана воспользовались воздушным транспортом, 27,5% - железнодорожным и автомобильным, а 2% - морским.

Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу?
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу? еще один вопрос
14:46 1245
Алиевы на открытии нового парка в Баку
Алиевы на открытии нового парка в Баку фото
15:02 1821
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты наш комментарий
13:21 3529
Путин разрешил пытки в России
Путин разрешил пытки в России Евгения Чирикова отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
03:55 9294
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями?
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями? наш спецреп
12:24 4033
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана мы спрашиваем – они отвечают
03:38 6171
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
10:29 4911
Американские часы остановятся в полночь
Американские часы остановятся в полночь срочная статья
03:07 7409
Спецназ России и Беларуси готовит диверсии в Польше
Спецназ России и Беларуси готовит диверсии в Польше ISW
12:04 1684
Таинственные беспилотники свободно летают над Германией
Таинственные беспилотники свободно летают над Германией
11:45 1383
Россияне истощены войной: Кремль принимает меры
Россияне истощены войной: Кремль принимает меры
11:38 4393

