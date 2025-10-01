USD 1.7000
С Джабиром ушла часть нашей эпохи
С Джабиром ушла часть нашей эпохи

Из-за шатдауна доллар обвалился

15:30 1010

Доллар США в среду, 1 октября, упал до недельного минимума по отношению к основным валютам.

Как пишет Reuters, это связано с приостановкой работы правительства США, что всколыхнуло рынки и грозит задержкой ключевых данных по занятости, которые считаются решающими для политики Федеральной резервной системы.

Так, накануне на доллар давили неоднозначные данные опроса Бюро статистики труда по количеству вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS). Отчет показал, что количество вакансий в США в августе незначительно выросло, тогда как компании нанимали работников менее охотно, что свидетельствует об ослаблении рынка труда.

Индекс доллара, который отслеживает его курс относительно шести основных валют, снизился на 0,2%. В частности, доллар снизился на 0,5% относительно иены - до почти самого низкого уровня за две недели. В то же время относительно швейцарского франка американская валюта потеряла 0,2%.

Reuters цитирует главного валютного стратега Rabobank Джейн Фоли, которая сказала, что сложно определить, укрепление иены было обусловлено спросом на безопасные активы или спекуляциями относительно повышения ставок Банком Японии.

29 сентября курс доллара упал из-за опасений по поводу возможного прекращения работы правительства США. Индекс доллара тогда снизился на 0,22% - до 97,90.

Инвесторы были обеспокоены угрозой остановки работы правительства США. Перед такими событиями доллар обычно слабеет, а после разрешения спора о финансировании снова укрепляется.

1 октября в США наступил шатдаун. Конгресс не успел принять законопроект о финансировании правительства до начала нового финансового года. Это стало третьей приостановкой работы федеральных учреждений при президенте Дональде Трампе.

