С Джабиром ушла часть нашей эпохи
Новость дня
С Джабиром ушла часть нашей эпохи

Иванишвили рассказал о борьбе с внешними врагами и «внутренними предателями»

15:42 236

Основатель и почетный председатель «Грузинской мечты», миллиардер Бидзина Иванишвили опубликовал заявление, приуроченное к 13-й годовщине победы партии на парламентских выборах. Его слова приводит «Эхо Кавказа».

Иванишвили называет 1 октября 2012 года переломной датой в истории независимой Грузии, критикует оппозицию и «внутренних предателей», говорит о давлении извне, достижениях своей команды и призывает 4 октября на выборах подтвердить выбор в пользу стабильности и единства страны.

«На предстоящих выборах местного самоуправления внутренние и внешние враги с сорванными масками видят еще одну возможность сеять хаос, осуществлять государственный переворот и преследовать собственные цели. ...Сегодня мы имеем возможность окончательно и мирно закрепить победу, одержанную в 2012 году, превратить радикализм и взаимные столкновения в прошлое, а затем бороться за развитие и благосостояние, окончательное преодоление нищеты, укрепление суверенитета и мирное объединение страны!» — сказал Иванишвили.

По его словам, «в критический для Грузии момент, когда угроза гибели действительно реальна», грузинский народ всегда «выбирает правильную сторону» и становится «на ту сторону, где находятся свобода, справедливость, взаимное уважение, любовь, достоинство и независимость».

«Именно этим идеалам была посвящена победа 1 октября 2012 года, и эта победа стала неизбежным завершением борьбы, которую я лично, «Грузинская мечта» и великий грузинский народ начали с 2011 года против внутренних предателей, покорных внешним силам», — сказал он.

Иванишвили признал, что «за прошедшие 13 лет были и ошибки, но не такого масштаба, чтобы поставить под угрозу государственность или физическое существование страны».

Иванишвили вновь вернулся в политику в конце 2023 года. С тех пор он редко выступает на мероприятиях правящей партии и дает интервью, однако периодически обращается к гражданам с письменными заявлениями.

Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу?
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу? еще один вопрос
14:46 1247
Алиевы на открытии нового парка в Баку
Алиевы на открытии нового парка в Баку фото
15:02 1828
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты наш комментарий
13:21 3534
Путин разрешил пытки в России
Путин разрешил пытки в России Евгения Чирикова отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
03:55 9295
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями?
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями? наш спецреп
12:24 4035
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана мы спрашиваем – они отвечают
03:38 6171
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
10:29 4914
Американские часы остановятся в полночь
Американские часы остановятся в полночь срочная статья
03:07 7409
Спецназ России и Беларуси готовит диверсии в Польше
Спецназ России и Беларуси готовит диверсии в Польше ISW
12:04 1685
Таинственные беспилотники свободно летают над Германией
Таинственные беспилотники свободно летают над Германией
11:45 1383
Россияне истощены войной: Кремль принимает меры
Россияне истощены войной: Кремль принимает меры
11:38 4393

ЭТО ВАЖНО

