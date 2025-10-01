Иванишвили рассказал о борьбе с внешними врагами и «внутренними предателями»

Иванишвили называет 1 октября 2012 года переломной датой в истории независимой Грузии, критикует оппозицию и «внутренних предателей», говорит о давлении извне, достижениях своей команды и призывает 4 октября на выборах подтвердить выбор в пользу стабильности и единства страны.

Основатель и почетный председатель «Грузинской мечты», миллиардер Бидзина Иванишвили опубликовал заявление, приуроченное к 13-й годовщине победы партии на парламентских выборах. Его слова приводит «Эхо Кавказа».

«На предстоящих выборах местного самоуправления внутренние и внешние враги с сорванными масками видят еще одну возможность сеять хаос, осуществлять государственный переворот и преследовать собственные цели. ...Сегодня мы имеем возможность окончательно и мирно закрепить победу, одержанную в 2012 году, превратить радикализм и взаимные столкновения в прошлое, а затем бороться за развитие и благосостояние, окончательное преодоление нищеты, укрепление суверенитета и мирное объединение страны!» — сказал Иванишвили.

По его словам, «в критический для Грузии момент, когда угроза гибели действительно реальна», грузинский народ всегда «выбирает правильную сторону» и становится «на ту сторону, где находятся свобода, справедливость, взаимное уважение, любовь, достоинство и независимость».

«Именно этим идеалам была посвящена победа 1 октября 2012 года, и эта победа стала неизбежным завершением борьбы, которую я лично, «Грузинская мечта» и великий грузинский народ начали с 2011 года против внутренних предателей, покорных внешним силам», — сказал он.

Иванишвили признал, что «за прошедшие 13 лет были и ошибки, но не такого масштаба, чтобы поставить под угрозу государственность или физическое существование страны».

Иванишвили вновь вернулся в политику в конце 2023 года. С тех пор он редко выступает на мероприятиях правящей партии и дает интервью, однако периодически обращается к гражданам с письменными заявлениями.