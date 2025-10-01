USD 1.7000
С Джабиром ушла часть нашей эпохи
С Джабиром ушла часть нашей эпохи

Новые назначения в колледжах Азербайджана

15:46 301

Соответствующим приказом Государственного агентства по науке и высшему образованию Кямран Насиров назначен директором Сабирабадского государственного социально-экономического колледжа, а Гюнель Гасымова - заместителем директора по учебной работе в Музыкальном колледже при Азербайджанской национальной консерватории.

Как сообщает Azərbaycan müəllimi, Кямран Насиров получил степень бакалавра по специальности «История» в Бакинском государственном университете. С 2010 года занимался педагогической деятельностью в различных общеобразовательных учреждениях Саатлинского района. До своего последнего назначения работал директором средней школы №4 города Саатлы. Он был выбран победителем нескольких грантовых конкурсов, объявленных Министерством науки и образования, а также принимал участие в программе «Повышение квалификации менеджеров образования», в программе повышения квалификации «Манифест учителя» Университета АДА, во многих других проектах.

Гюнель Гасымова получила степень бакалавра по специальности «Музыковедение» в Бакинской музыкальной академии имени Уз.Гаджибекова и степень магистра по специальности «Теория музыки» в Азербайджанской национальной консерватории. Свою трудовую деятельность начала в 2018 году лаборантом Азербайджанской национальной консерватории, затем работала старшим лаборантом и преподавателем на кафедре «История и теория музыки».

Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу?
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу? еще один вопрос
14:46 1247
Алиевы на открытии нового парка в Баку
Алиевы на открытии нового парка в Баку фото
15:02 1831
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты наш комментарий
13:21 3537
Путин разрешил пытки в России
Путин разрешил пытки в России Евгения Чирикова отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
03:55 9295
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями?
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями? наш спецреп
12:24 4036
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана мы спрашиваем – они отвечают
03:38 6171
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
10:29 4914
Американские часы остановятся в полночь
Американские часы остановятся в полночь срочная статья
03:07 7410
Спецназ России и Беларуси готовит диверсии в Польше
Спецназ России и Беларуси готовит диверсии в Польше ISW
12:04 1686
Таинственные беспилотники свободно летают над Германией
Таинственные беспилотники свободно летают над Германией
11:45 1383
Россияне истощены войной: Кремль принимает меры
Россияне истощены войной: Кремль принимает меры
11:38 4394

