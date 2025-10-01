Новые назначения в колледжах Азербайджана

Соответствующим приказом Государственного агентства по науке и высшему образованию Кямран Насиров назначен директором Сабирабадского государственного социально-экономического колледжа, а Гюнель Гасымова - заместителем директора по учебной работе в Музыкальном колледже при Азербайджанской национальной консерватории.

Как сообщает Azərbaycan müəllimi, Кямран Насиров получил степень бакалавра по специальности «История» в Бакинском государственном университете. С 2010 года занимался педагогической деятельностью в различных общеобразовательных учреждениях Саатлинского района. До своего последнего назначения работал директором средней школы №4 города Саатлы. Он был выбран победителем нескольких грантовых конкурсов, объявленных Министерством науки и образования, а также принимал участие в программе «Повышение квалификации менеджеров образования», в программе повышения квалификации «Манифест учителя» Университета АДА, во многих других проектах.

Гюнель Гасымова получила степень бакалавра по специальности «Музыковедение» в Бакинской музыкальной академии имени Уз.Гаджибекова и степень магистра по специальности «Теория музыки» в Азербайджанской национальной консерватории. Свою трудовую деятельность начала в 2018 году лаборантом Азербайджанской национальной консерватории, затем работала старшим лаборантом и преподавателем на кафедре «История и теория музыки».