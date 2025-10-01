USD 1.7000
С Джабиром ушла часть нашей эпохи
С Джабиром ушла часть нашей эпохи

Катар получил гарантии безопасности от США

15:53 238

Президент США Дональд Трамп подписал указ, значительно усиливающий обязательства Вашингтона по обеспечению безопасности Катара, сообщает Axios. Документ был подписан 29 сентября, в день встречи главы Белого дома с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Согласно указу, США будут рассматривать любое вооруженное нападение на территорию, суверенитет или критическую инфраструктуру Катара как угрозу миру и безопасности самих Соединенных Штатов.

В случае такого нападения Вашингтон обязуется предпринять все законные и соответствующие меры — дипломатические, экономические, а при необходимости и военные, — чтобы защитить интересы как США, так и Катара, а также восстановить мир и стабильность.

Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу?
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу? еще один вопрос
14:46 1249
Алиевы на открытии нового парка в Баку
Алиевы на открытии нового парка в Баку фото
15:02 1834
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты наш комментарий
13:21 3539
Путин разрешил пытки в России
Путин разрешил пытки в России Евгения Чирикова отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
03:55 9295
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями?
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями? наш спецреп
12:24 4036
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана мы спрашиваем – они отвечают
03:38 6171
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
10:29 4914
Американские часы остановятся в полночь
Американские часы остановятся в полночь срочная статья
03:07 7410
Спецназ России и Беларуси готовит диверсии в Польше
Спецназ России и Беларуси готовит диверсии в Польше ISW
12:04 1686
Таинственные беспилотники свободно летают над Германией
Таинственные беспилотники свободно летают над Германией
11:45 1383
Россияне истощены войной: Кремль принимает меры
Россияне истощены войной: Кремль принимает меры
11:38 4394

