Катар получил гарантии безопасности от США

Президент США Дональд Трамп подписал указ, значительно усиливающий обязательства Вашингтона по обеспечению безопасности Катара, сообщает Axios. Документ был подписан 29 сентября, в день встречи главы Белого дома с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Согласно указу, США будут рассматривать любое вооруженное нападение на территорию, суверенитет или критическую инфраструктуру Катара как угрозу миру и безопасности самих Соединенных Штатов.

В случае такого нападения Вашингтон обязуется предпринять все законные и соответствующие меры — дипломатические, экономические, а при необходимости и военные, — чтобы защитить интересы как США, так и Катара, а также восстановить мир и стабильность.