Запад «требовал» от Грузии вступить в войну с Россией, что для маленькой страны закончилось бы «катастрофой», как было в 2008 году, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили в интервью американскому изданию Responsible Statecraft.

«Запад требовал от нас войны с Россией, которая противоречила бы нашим жизненно важным национальным интересам… Это закончилось бы теми же последствиями, что и в 2008 году, когда неразумные действия тогдашнего правительства, основанные на доверии к НАТО, привели Грузию к катастрофе», – заявил Кавелашвили.

По словам президента, отношения Грузии и Европейского союза ухудшились после начала войны в Украине и нежелания грузинских властей оказывать ей военную помощь.

Кавелашвили заявил, что теперь в Грузии есть правительство, действующее в интересах народа и страны. Также Кавелашвили отметил, что власти страны стоят на страже национальных интересов Грузии и ее экономического роста, несмотря на попытки повлиять на ситуацию извне.