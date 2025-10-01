Эрдоган: Никакого раздела Сирии не будет

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не позволит дестабилизации Сирии, нарушению ее территориальной целостности и появлению там террористических образований.
«Мы решительно выступаем против любых заявлений о разделении Сирии. Сохранение ее единства и предотвращение формирования террористических структур за пределами наших границ — это наши приоритеты. Для достижения этих целей мы задействовали все дипломатические каналы. Мы действуем терпеливо, искренне и с позиции здравого смысла. Но если дипломатические инициативы не принесут результата, позиция и действия Турции всем хорошо известны. Мы не допустим повторения сценария дежавю в Сирии», — подчеркнул Эрдоган, выступая в парламенте.