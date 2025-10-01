USD 1.7000
EUR 2.0000
RUB 2.0518
Подписаться на уведомления
С Джабиром ушла часть нашей эпохи
Новость дня
С Джабиром ушла часть нашей эпохи

Эрдоган: Никакого раздела Сирии не будет

16:11 1466

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не позволит дестабилизации Сирии, нарушению ее территориальной целостности и появлению там террористических образований.

«Мы решительно выступаем против любых заявлений о разделении Сирии. Сохранение ее единства и предотвращение формирования террористических структур за пределами наших границ — это наши приоритеты. Для достижения этих целей мы задействовали все дипломатические каналы. Мы действуем терпеливо, искренне и с позиции здравого смысла. Но если дипломатические инициативы не принесут результата, позиция и действия Турции всем хорошо известны. Мы не допустим повторения сценария дежавю в Сирии», — подчеркнул Эрдоган, выступая в парламенте.

«Поколение Z» как политический инструмент
«Поколение Z» как политический инструмент новый поворот
15:48 1619
Омбудсмен Сабина Алиева на XI Бакинской Международной книжной выставке
Омбудсмен Сабина Алиева на XI Бакинской Международной книжной выставке фото
17:34 258
Эрдоган: Никакого раздела Сирии не будет
Эрдоган: Никакого раздела Сирии не будет
16:11 1467
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу?
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу? еще один вопрос
14:46 2171
Алиевы на открытии нового парка в Баку
Алиевы на открытии нового парка в Баку фото
15:02 3870
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты наш комментарий
13:21 4575
Путин разрешил пытки в России
Путин разрешил пытки в России Евгения Чирикова отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
03:55 9682
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями?
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями? наш спецреп
12:24 4982
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана мы спрашиваем – они отвечают
03:38 6385
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
10:29 5524
Американские часы остановятся в полночь
Американские часы остановятся в полночь срочная статья
03:07 7701

ЭТО ВАЖНО

«Поколение Z» как политический инструмент
«Поколение Z» как политический инструмент новый поворот
15:48 1619
Омбудсмен Сабина Алиева на XI Бакинской Международной книжной выставке
Омбудсмен Сабина Алиева на XI Бакинской Международной книжной выставке фото
17:34 258
Эрдоган: Никакого раздела Сирии не будет
Эрдоган: Никакого раздела Сирии не будет
16:11 1467
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу?
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу? еще один вопрос
14:46 2171
Алиевы на открытии нового парка в Баку
Алиевы на открытии нового парка в Баку фото
15:02 3870
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты наш комментарий
13:21 4575
Путин разрешил пытки в России
Путин разрешил пытки в России Евгения Чирикова отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
03:55 9682
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями?
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями? наш спецреп
12:24 4982
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана мы спрашиваем – они отвечают
03:38 6385
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
10:29 5524
Американские часы остановятся в полночь
Американские часы остановятся в полночь срочная статья
03:07 7701
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться