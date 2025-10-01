USD 1.7000
С Джабиром ушла часть нашей эпохи
С Джабиром ушла часть нашей эпохи

Россия и США проведут третий раунд переговоров

16:28 831

Третий раунд российско-американских переговоров по устранению раздражителей в отношениях двух стран состоится до конца осени. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«До конца осени он точно состоится. Дат пока нет, все находится в процессе обсуждения», — отметил высокопоставленный дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

27 февраля и 10 апреля в Стамбуле прошли переговоры, посвященные нормализации условий работы посольств России и США, а также обсуждению путей преодоления раздражителей в отношениях двух стран. Делегацию РФ на первых двух раундах возглавлял нынешний посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, американскую сторону — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Первая встреча за закрытыми для прессы дверями продолжалась более шести часов, вторая — около пяти с половиной часов.

«Поколение Z» как политический инструмент
«Поколение Z» как политический инструмент новый поворот
15:48 1620
Омбудсмен Сабина Алиева на XI Бакинской Международной книжной выставке
Омбудсмен Сабина Алиева на XI Бакинской Международной книжной выставке фото
17:34 261
Эрдоган: Никакого раздела Сирии не будет
Эрдоган: Никакого раздела Сирии не будет
16:11 1468
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу?
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу? еще один вопрос
14:46 2171
Алиевы на открытии нового парка в Баку
Алиевы на открытии нового парка в Баку фото
15:02 3872
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты наш комментарий
13:21 4578
Путин разрешил пытки в России
Путин разрешил пытки в России Евгения Чирикова отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
03:55 9682
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями?
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями? наш спецреп
12:24 4984
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана мы спрашиваем – они отвечают
03:38 6385
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
10:29 5524
Американские часы остановятся в полночь
Американские часы остановятся в полночь срочная статья
03:07 7702

