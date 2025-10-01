Россия и США проведут третий раунд переговоров

Третий раунд российско-американских переговоров по устранению раздражителей в отношениях двух стран состоится до конца осени. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«До конца осени он точно состоится. Дат пока нет, все находится в процессе обсуждения», — отметил высокопоставленный дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

27 февраля и 10 апреля в Стамбуле прошли переговоры, посвященные нормализации условий работы посольств России и США, а также обсуждению путей преодоления раздражителей в отношениях двух стран. Делегацию РФ на первых двух раундах возглавлял нынешний посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, американскую сторону — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Первая встреча за закрытыми для прессы дверями продолжалась более шести часов, вторая — около пяти с половиной часов.