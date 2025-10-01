USD 1.7000
EUR 2.0000
RUB 2.0518
Подписаться на уведомления
С Джабиром ушла часть нашей эпохи
Новость дня
С Джабиром ушла часть нашей эпохи

В Азербайджан едет меньше туристов

16:40 1525

В январе-августе текущего года Азербайджан посетили 1 млн 720,5 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 182 стран, что на 1,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные Госкомстата АР.

Согласно полученным данным, 25,5% всех прибывших составляют граждане России, 16,9% - Турции, 7,8% - Ирана, 7,3% - Индии, 4,6% - Саудовской Аравии, 4,1% - Грузии, 4% - Казахстана, 3,4% - Пакистана, 2,4% - Китая, 2,2% - Узбекистана, 2,1% - Израиля, 1,8% - ОАЭ, 1,4% - Украины, по 1,2% - Туркменистана и Кувейта, 1% - Беларуси, а 13,1% - граждане других стран.

За последний год число прибывших из стран Евросоюза увеличилось на 7,5% и составило 73 000 человек.

76% иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в страну, воспользовались воздушным транспортом, 22,6% - железнодорожным и автомобильным, а 1,4% - морским.

«Поколение Z» как политический инструмент
«Поколение Z» как политический инструмент новый поворот
15:48 1622
Омбудсмен Сабина Алиева на XI Бакинской Международной книжной выставке
Омбудсмен Сабина Алиева на XI Бакинской Международной книжной выставке фото
17:34 262
Эрдоган: Никакого раздела Сирии не будет
Эрдоган: Никакого раздела Сирии не будет
16:11 1470
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу?
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу? еще один вопрос
14:46 2171
Алиевы на открытии нового парка в Баку
Алиевы на открытии нового парка в Баку фото
15:02 3872
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты наш комментарий
13:21 4579
Путин разрешил пытки в России
Путин разрешил пытки в России Евгения Чирикова отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
03:55 9682
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями?
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями? наш спецреп
12:24 4985
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана мы спрашиваем – они отвечают
03:38 6385
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
10:29 5525
Американские часы остановятся в полночь
Американские часы остановятся в полночь срочная статья
03:07 7702

ЭТО ВАЖНО

«Поколение Z» как политический инструмент
«Поколение Z» как политический инструмент новый поворот
15:48 1622
Омбудсмен Сабина Алиева на XI Бакинской Международной книжной выставке
Омбудсмен Сабина Алиева на XI Бакинской Международной книжной выставке фото
17:34 262
Эрдоган: Никакого раздела Сирии не будет
Эрдоган: Никакого раздела Сирии не будет
16:11 1470
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу?
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу? еще один вопрос
14:46 2171
Алиевы на открытии нового парка в Баку
Алиевы на открытии нового парка в Баку фото
15:02 3872
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты наш комментарий
13:21 4579
Путин разрешил пытки в России
Путин разрешил пытки в России Евгения Чирикова отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
03:55 9682
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями?
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями? наш спецреп
12:24 4985
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана мы спрашиваем – они отвечают
03:38 6385
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
10:29 5525
Американские часы остановятся в полночь
Американские часы остановятся в полночь срочная статья
03:07 7702
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться