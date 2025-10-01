Четыре миллиарда Украине за счет активов России

«Это еще больше укрепляет роль ЕС как крупнейшего донора с начала войны России против Украины, а общая поддержка приближается к 178 млрд евро», – говорится в сообщении.

Евросоюз выделил Украине девятый транш чрезвычайного займа макрофинансовой помощи (MFA) на 4 млрд евро. Об этом сообщила Еврокомиссия в среду, 1 октября.

Отмечается, что общий бюджет программы MFA составляет 18,1 млрд евро и является вкладом ЕС в инициативу G7 по чрезвычайным займам ERA, которая в совокупности должна обеспечить Украину финансовой поддержкой в размере около 45 млрд евро.

«С этим траншем общая поддержка Украине со стороны Еврокомиссии в рамках программы MFA достигла 14 млрд евро с начала 2025 года», – заявили в Еврокомиссии, добавив, что «эта поддержка поможет Украине удовлетворить растущие потребности в финансировании, в том числе в оборонном секторе».

В частности, из сегодняшнего транша 2 млрд евро будут выделены на производство беспилотников в соответствии с соглашением между ЕС и Украиной.

В свою очередь премьер-министр Юлия Свириденко сообщила в Телеграм, что транш обеспечен за счет поступлений от замороженных активов Центрального банка России в Евросоюзе. «Украина получила транш макрофинансовой помощи ЕС в размере 4 млрд евро в рамках механизма ERA Loans», – написала она.