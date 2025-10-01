USD 1.7000
С Джабиром ушла часть нашей эпохи
С Джабиром ушла часть нашей эпохи

Четыре миллиарда Украине за счет активов России

16:37 797

Евросоюз выделил Украине девятый транш чрезвычайного займа макрофинансовой помощи (MFA) на 4 млрд евро. Об этом сообщила Еврокомиссия в среду, 1 октября.

«Это еще больше укрепляет роль ЕС как крупнейшего донора с начала войны России против Украины, а общая поддержка приближается к 178 млрд евро», – говорится в сообщении.

Отмечается, что общий бюджет программы MFA составляет 18,1 млрд евро и является вкладом ЕС в инициативу G7 по чрезвычайным займам ERA, которая в совокупности должна обеспечить Украину финансовой поддержкой в размере около 45 млрд евро.

«С этим траншем общая поддержка Украине со стороны Еврокомиссии в рамках программы MFA достигла 14 млрд евро с начала 2025 года», – заявили в Еврокомиссии, добавив, что «эта поддержка поможет Украине удовлетворить растущие потребности в финансировании, в том числе в оборонном секторе».

В частности, из сегодняшнего транша 2 млрд евро будут выделены на производство беспилотников в соответствии с соглашением между ЕС и Украиной.

В свою очередь премьер-министр Юлия Свириденко сообщила в Телеграм, что транш обеспечен за счет поступлений от замороженных активов Центрального банка России в Евросоюзе. «Украина получила транш макрофинансовой помощи ЕС в размере 4 млрд евро в рамках механизма ERA Loans», – написала она.

«Поколение Z» как политический инструмент
«Поколение Z» как политический инструмент новый поворот
15:48 1622
Омбудсмен Сабина Алиева на XI Бакинской Международной книжной выставке
Омбудсмен Сабина Алиева на XI Бакинской Международной книжной выставке фото
17:34 262
Эрдоган: Никакого раздела Сирии не будет
Эрдоган: Никакого раздела Сирии не будет
16:11 1473
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу?
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу? еще один вопрос
14:46 2172
Алиевы на открытии нового парка в Баку
Алиевы на открытии нового парка в Баку фото
15:02 3874
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты наш комментарий
13:21 4580
Путин разрешил пытки в России
Путин разрешил пытки в России Евгения Чирикова отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
03:55 9682
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями?
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями? наш спецреп
12:24 4986
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана мы спрашиваем – они отвечают
03:38 6385
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
10:29 5526
Американские часы остановятся в полночь
Американские часы остановятся в полночь срочная статья
03:07 7703

