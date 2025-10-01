USD 1.7000
EUR 2.0000
RUB 2.0518
Подписаться на уведомления
С Джабиром ушла часть нашей эпохи
Новость дня
С Джабиром ушла часть нашей эпохи

Адвокатов наказали в Азербайджане

16:50 1062

В Азербайджане наказаны семь адвокатов. Соответствующее решение принято на заседании президиума Коллегии адвокатов.

На заседании были рассмотрены заключения Дисциплинарной комиссии адвокатов. Согласно решению президиума, за допущенные дисциплинарные нарушения приостановлена деятельность двух адвокатов, принято решение обратиться в суд для исключения их из членов Коллегии адвокатов.

Кроме того, двум адвокатам сделано замечание, одному объявлено предупреждение, еще одному вынесен выговор, а деятельность одного адвоката приостановлена на определенный срок.

«Поколение Z» как политический инструмент
«Поколение Z» как политический инструмент новый поворот
15:48 1622
Омбудсмен Сабина Алиева на XI Бакинской Международной книжной выставке
Омбудсмен Сабина Алиева на XI Бакинской Международной книжной выставке фото
17:34 262
Эрдоган: Никакого раздела Сирии не будет
Эрдоган: Никакого раздела Сирии не будет
16:11 1476
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу?
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу? еще один вопрос
14:46 2174
Алиевы на открытии нового парка в Баку
Алиевы на открытии нового парка в Баку фото
15:02 3876
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты наш комментарий
13:21 4580
Путин разрешил пытки в России
Путин разрешил пытки в России Евгения Чирикова отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
03:55 9682
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями?
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями? наш спецреп
12:24 4988
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана мы спрашиваем – они отвечают
03:38 6385
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
10:29 5526
Американские часы остановятся в полночь
Американские часы остановятся в полночь срочная статья
03:07 7703

ЭТО ВАЖНО

«Поколение Z» как политический инструмент
«Поколение Z» как политический инструмент новый поворот
15:48 1622
Омбудсмен Сабина Алиева на XI Бакинской Международной книжной выставке
Омбудсмен Сабина Алиева на XI Бакинской Международной книжной выставке фото
17:34 262
Эрдоган: Никакого раздела Сирии не будет
Эрдоган: Никакого раздела Сирии не будет
16:11 1476
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу?
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу? еще один вопрос
14:46 2174
Алиевы на открытии нового парка в Баку
Алиевы на открытии нового парка в Баку фото
15:02 3876
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты наш комментарий
13:21 4580
Путин разрешил пытки в России
Путин разрешил пытки в России Евгения Чирикова отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
03:55 9682
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями?
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями? наш спецреп
12:24 4988
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана мы спрашиваем – они отвечают
03:38 6385
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
10:29 5526
Американские часы остановятся в полночь
Американские часы остановятся в полночь срочная статья
03:07 7703
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться