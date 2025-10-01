Адвокатов наказали в Азербайджане

В Азербайджане наказаны семь адвокатов. Соответствующее решение принято на заседании президиума Коллегии адвокатов.

На заседании были рассмотрены заключения Дисциплинарной комиссии адвокатов. Согласно решению президиума, за допущенные дисциплинарные нарушения приостановлена деятельность двух адвокатов, принято решение обратиться в суд для исключения их из членов Коллегии адвокатов.

Кроме того, двум адвокатам сделано замечание, одному объявлено предупреждение, еще одному вынесен выговор, а деятельность одного адвоката приостановлена на определенный срок.