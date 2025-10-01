USD 1.7000
С Джабиром ушла часть нашей эпохи
Новость дня
При спонсорской поддержке экосистемы Bir успешно завершился INMerge Innovation Summit

17:18

Один из крупнейших технологических саммитов Азербайджана, INMerge Innovation Summit, успешно завершился при организации Paşa Holding и спонсорской поддержке экосистемы Bir. Мероприятие, состоявшееся 29-30 сентября 2025 года, собрало вместе корпорации, инвесторов, стартапы и участников экосистемы из Азербайджана, Турции, Грузии, Казахстана и Узбекистана, став важной платформой для региональной инновационной среды.

На церемонии открытия саммита выступили министр экономики Микаил Джаббаров и министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев. Микаил Джаббаров подчеркнул, что технологии и креативность открывают новые пути развития, и отметил, что за последние 20 лет в Азербайджан было привлечено инвестиций на сумму более $344 миллиардов, из которых более $210 миллиардов направлено в ненефтяной сектор. Главный исполнительный директор Paşa Holding Джалал Гасымов назвал мероприятие ведущим инновационным форумом Центральной Евразии, подчеркнув его региональное значение. В саммите приняли участие более 5 000 человек, 150 спикеров, 100 стартапов и более 80 венчурных фондов. В рамках панельных дискуссий выступили мировые лидеры, такие как основатель Pixar Эдвин Кэтмалл, бывший руководитель по стратегии выхода на рынок OpenAI Зак Касс и профессор Гарварда Тарун Кханна.

Экосистема Bir была представлена на саммите своими брендами Birbank, Birmarket, m10 и Trendyol Azerbaijan. В рамках мероприятия главный исполнительный директор экосистемы Bir Фарид Мамедов выступил в панельной дискуссии на тему «От перехода к трансформации: развитие лидеров, которые создают институты для инноваций и роста». В ходе обсуждения была подчеркнута важность постоянного обучения и преодоления трудностей, с которыми сталкиваются лидеры. Он также затронул вопрос: «Компании создают лидеров или лидеры формируют компании?», ответив, что это динамичный и двусторонний процесс.

Кроме того, главный исполнительный директор Birbank Фарид Гусейнов также принял участие в первый день мероприятия в панельной дискуссии на тему «За пределами банка: развитие процветающей финтех-экосистемы». Он поделился ценными мыслями о будущем банковского дела, развитии финтех-экосистемы и важности цифровой трансформации.

Мероприятие запомнилось участникам приобретенными знаниями, обменом мнениями и новыми знакомствами.

Экосистема Bir объединяет под единым брендом ведущие марки страны – Birbank, Birmarket, m10 и MilliÖn. Одновременно экосистема сотрудничает со стратегическими партнерами, такими как Trendyol Азербайджан и BakıKart, расширяя сферу своего влияния и обогащая клиентский опыт. Благодаря этой интеграции пользователи могут совершать QR-платежи в сети партнеров и в общественном транспорте, оформлять покупки в рассрочку в Birmarket с помощью Birbank, оплачивать товары на платформе Trendyol Азербайджан с использованием карт рассрочки Birbank, а также пользоваться единой бонусной программой и множеством других инновационных решений. Весь спектр этих возможностей строится на четырех ключевых концепциях экосистемы – Единый вход, Единый бонус, Единый платеж и Единая кредитная платформа. Такой подход обеспечивает клиентам быстрый, удобный, выгодный и безопасный сервис.

«Поколение Z» как политический инструмент
«Поколение Z» как политический инструмент новый поворот
15:48 1622
Омбудсмен Сабина Алиева на XI Бакинской Международной книжной выставке
Омбудсмен Сабина Алиева на XI Бакинской Международной книжной выставке фото
17:34 264
Эрдоган: Никакого раздела Сирии не будет
Эрдоган: Никакого раздела Сирии не будет
16:11 1476
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу?
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу? еще один вопрос
14:46 2175
Алиевы на открытии нового парка в Баку
Алиевы на открытии нового парка в Баку фото
15:02 3877
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты наш комментарий
13:21 4581
Путин разрешил пытки в России
Путин разрешил пытки в России Евгения Чирикова отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
03:55 9682
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями?
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями? наш спецреп
12:24 4988
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана мы спрашиваем – они отвечают
03:38 6385
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
10:29 5526
Американские часы остановятся в полночь
Американские часы остановятся в полночь срочная статья
03:07 7703

