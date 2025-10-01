Бензина нет: в России закрываются автозаправки

Рентабельность автозаправок по бензину в России сейчас отрицательная, заявил Российский топливный союз (РТС).

По его данным, несколько независимых АЗС уже вынуждены закрыться. Эти данные РТС привел в письме вице-премьеру Александру Новаку, отправленном 30 сентября, сообщает «Интерфакс».

РТС объясняет, что из-за снижения производства и сокращения биржевых продаж бензина выросли оптовые цены, которые сравнялись с розничными, а в некоторых регионах даже превысили. Кроме того, повсеместно происходит срыв сроков отгрузки биржевого бензина — они могут расти до полутора-двух месяцев.

РТС отмечает, что в некоторых регионах уже фиксируют продолжительные перебои с поставками бензина. Если не исправить ситуацию, то независимым владельцам АЗС, число которых составляет около 60% от общего числа АЗС России, грозит закрытие, уверены в РТС. Уже принятые меры, в том числе запрет экспорта бензина, ситуацию практически не поменяли, считает союз.