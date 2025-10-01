USD 1.7000
С Джабиром ушла часть нашей эпохи
Новость дня
С Джабиром ушла часть нашей эпохи

Бензина нет: в России закрываются автозаправки

17:24 752

Рентабельность автозаправок по бензину в России сейчас отрицательная, заявил Российский топливный союз (РТС).

По его данным, несколько независимых АЗС уже вынуждены закрыться. Эти данные РТС привел в письме вице-премьеру Александру Новаку, отправленном 30 сентября, сообщает «Интерфакс».

РТС объясняет, что из-за снижения производства и сокращения биржевых продаж бензина выросли оптовые цены, которые сравнялись с розничными, а в некоторых регионах даже превысили. Кроме того, повсеместно происходит срыв сроков отгрузки биржевого бензина — они могут расти до полутора-двух месяцев.

РТС отмечает, что в некоторых регионах уже фиксируют продолжительные перебои с поставками бензина. Если не исправить ситуацию, то независимым владельцам АЗС, число которых составляет около 60% от общего числа АЗС России, грозит закрытие, уверены в РТС. Уже принятые меры, в том числе запрет экспорта бензина, ситуацию практически не поменяли, считает союз.

«Поколение Z» как политический инструмент
«Поколение Z» как политический инструмент новый поворот
15:48 1624
Омбудсмен Сабина Алиева на XI Бакинской Международной книжной выставке
Омбудсмен Сабина Алиева на XI Бакинской Международной книжной выставке фото
17:34 266
Эрдоган: Никакого раздела Сирии не будет
Эрдоган: Никакого раздела Сирии не будет
16:11 1478
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу?
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу? еще один вопрос
14:46 2177
Алиевы на открытии нового парка в Баку
Алиевы на открытии нового парка в Баку фото
15:02 3880
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты наш комментарий
13:21 4582
Путин разрешил пытки в России
Путин разрешил пытки в России Евгения Чирикова отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
03:55 9683
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями?
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями? наш спецреп
12:24 4989
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана мы спрашиваем – они отвечают
03:38 6385
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
10:29 5526
Американские часы остановятся в полночь
Американские часы остановятся в полночь срочная статья
03:07 7703

