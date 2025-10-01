Омбудсмен Сабина Алиева на XI Бакинской Международной книжной выставке

В своем выступлении омбудсмен поздравила участников выставки с крупнейшим книжным праздником региона, выразила им теплые и искренние пожелания. Отметив особую значимость темы нынешней выставки — «Техно-человек: легенда прошлого, событие настоящего», Сабина Алиева подчеркнула, что подобные международные мероприятия играют важную роль не только в сфере культуры, но и в деле просвещения, особенно в распространении правовых знаний.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева приняла участие в церемонии открытия XI Бакинской Международной книжной выставки, организованной Министерством культуры в Баку Экспо Центре.

Сабина Алиева сообщила, что с начала деятельности института омбудсмена были подготовлены и изданы книги, буклеты и листовки на разных языках, посвященные правовому просвещению. Всего было выпущено 279 наименований материалов, представленных широкой читательской аудитории.

После церемонии открытия омбудсмен ознакомилась с представленными на выставке книгами и полиграфической продукцией, а также провела встречи с многочисленными посетителями у стенда, где были выставлены издания института омбудсмена, отвечая на их вопросы.

На выставке представлены 279 наименований публикаций института омбудсмена на азербайджанском, русском, английском, украинском и французском языках. Среди них — материалы, посвященные защите прав детей, лиц с инвалидностью, военнослужащих, заключенных, мигрантов, предотвращению бытового насилия, праву на доступ к информации и другим актуальным темам.