Омбудсмен Сабина Алиева на XI Бакинской Международной книжной выставке

17:34 267

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева приняла участие в церемонии открытия XI Бакинской Международной книжной выставки, организованной Министерством культуры в Баку Экспо Центре.

В своем выступлении омбудсмен поздравила участников выставки с крупнейшим книжным праздником региона, выразила им теплые и искренние пожелания. Отметив особую значимость темы нынешней выставки — «Техно-человек: легенда прошлого, событие настоящего», Сабина Алиева подчеркнула, что подобные международные мероприятия играют важную роль не только в сфере культуры, но и в деле просвещения, особенно в распространении правовых знаний.

Сабина Алиева сообщила, что с начала деятельности института омбудсмена были подготовлены и изданы книги, буклеты и листовки на разных языках, посвященные правовому просвещению. Всего было выпущено 279 наименований материалов, представленных широкой читательской аудитории.

После церемонии открытия омбудсмен ознакомилась с представленными на выставке книгами и полиграфической продукцией, а также провела встречи с многочисленными посетителями у стенда, где были выставлены издания института омбудсмена, отвечая на их вопросы.

На выставке представлены 279 наименований публикаций института омбудсмена на азербайджанском, русском, английском, украинском и французском языках. Среди них — материалы, посвященные защите прав детей, лиц с инвалидностью, военнослужащих, заключенных, мигрантов, предотвращению бытового насилия, праву на доступ к информации и другим актуальным темам.

Среди изданий, выпущенных в текущем году, особое значение имеют: «Национальный превентивный механизм по предотвращению пыток» для лиц с полной потерей зрения, «10 вопросов — 10 ответов» для военнослужащих, а также просветительский материал «Знай свои права — не подвергайся дискриминации!» на азербайджанском и английском языках, направленный на продвижение права на равенство.

Кроме того, участникам выставки были представлены отчеты, подготовленные омбудсменом на основе проведенных миссий по установлению фактов. В этих документах подробно отражены нарушения прав человека, совершенные Арменией в ходе 44-дневной Отечественной войны и в послевоенный период, а также тяжкие преступления, произошедшие в условиях длительной оккупации азербайджанских территорий, включая действия на почве ненависти.

Издания, подготовленные в рамках правового просвещения, были направлены омбудсменам и национальным институтам по правам человека ряда зарубежных стран, национальным библиотекам, международным правозащитным организациям, университетам, а также библиотекам государственных учреждений и организаций, и офисам международных структур, действующих в Азербайджане.

