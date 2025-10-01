Армения собралась купить атомный реактор

Правительство Армении приняло решение о приобретении малого атомного модульного реактора и ведет переговоры по этому вопросу с несколькими странами, включая Россию. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян, выступая в парламенте.

«Мы ведем переговоры с Россией, США, Китаем и Южной Кореей. Решение должно быть принято в течение года или двух. Мы купим у того, кто предложит подходящую цену и безопасные технологии. Здесь нет геополитики, не ищите ее», — подчеркнул глава правительства.

Эксплуатация действующей Армянской АЭС в Мецаморе продлевается благодаря сотрудничеству правительства и российской компании «Русатом сервис». Соответствующее решение было принято в декабре прошлого года на заседании армяно-российской межправительственной комиссии. Для реализации программы продления срока эксплуатации второго энергоблока АЭС до 2036 года правительство Армении выделило $65 млн.