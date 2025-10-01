USD 1.7000
С Джабиром ушла часть нашей эпохи
С Джабиром ушла часть нашей эпохи

Армения собралась купить атомный реактор

17:43 334

Правительство Армении приняло решение о приобретении малого атомного модульного реактора и ведет переговоры по этому вопросу с несколькими странами, включая Россию. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян, выступая в парламенте.

«Мы ведем переговоры с Россией, США, Китаем и Южной Кореей. Решение должно быть принято в течение года или двух. Мы купим у того, кто предложит подходящую цену и безопасные технологии. Здесь нет геополитики, не ищите ее», — подчеркнул глава правительства.

Эксплуатация действующей Армянской АЭС в Мецаморе продлевается благодаря сотрудничеству правительства и российской компании «Русатом сервис». Соответствующее решение было принято в декабре прошлого года на заседании армяно-российской межправительственной комиссии. Для реализации программы продления срока эксплуатации второго энергоблока АЭС до 2036 года правительство Армении выделило $65 млн.

«Поколение Z» как политический инструмент
«Поколение Z» как политический инструмент новый поворот
15:48 1626
Омбудсмен Сабина Алиева на XI Бакинской Международной книжной выставке
Омбудсмен Сабина Алиева на XI Бакинской Международной книжной выставке фото
17:34 268
Эрдоган: Никакого раздела Сирии не будет
Эрдоган: Никакого раздела Сирии не будет
16:11 1480
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу?
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу? еще один вопрос
14:46 2177
Алиевы на открытии нового парка в Баку
Алиевы на открытии нового парка в Баку фото
15:02 3885
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты наш комментарий
13:21 4586
Путин разрешил пытки в России
Путин разрешил пытки в России Евгения Чирикова отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
03:55 9683
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями?
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями? наш спецреп
12:24 4990
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана
Влиятельный Дэвид Берч об уникальном шансе Азербайджана мы спрашиваем – они отвечают
03:38 6385
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
Кямран Алиев о преступлениях в Академии наук
10:29 5528
Американские часы остановятся в полночь
Американские часы остановятся в полночь срочная статья
03:07 7703

