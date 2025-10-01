USD 1.7000
EUR 2.0000
RUB 2.0518
С Джабиром ушла часть нашей эпохи
Новость дня
С Джабиром ушла часть нашей эпохи

Армен Григорян подозревается в убийстве собственного отца?

армянские СМИ
18:23 1109

В 2018 году Валерий Григорян, отец нынешнего секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна, был найден мертвым. Согласно официальной версии, это самоубийство: его тело обнаружили повешенным во дворе дома.

Однако, как утверждают армянские СМИ, недавно в Сети появились показания бывшего следователя по этому делу.

Следователь, согласившийся говорить на условиях анонимности, утверждает, что якобы нашел улики, указывавшие на убийство, и все они, по его версии, вели к сыну погибшего. Но вместо продолжения расследования следователя срочно отстранили от дела, уволили на следующий день, а затем начались угрозы, из-за которых он покинул страну.

По его утверждению, дело замяли якобы лично по указанию Никола Пашиняна, чтобы защитить Армена Григоряна.

В армянском обществе, как пишет издание Armenian Insider, уже тогда ходили слухи, что Армен Григорян якобы является представителем нетрадиционной ориентации, а его отец придерживался традиционных ценностей и категорически это отвергал. По показаниям соседей, на этой почве между отцом и сыном часто происходили конфликты, что и могло стать причиной трагедии.

Примечательно, что сам Григорян тогда заявил, будто его отец страдал болезнью Альцгеймера и добровольно решил уйти из жизни. Более того, он сказал, что уважает это решение и не считает смерть поводом для траура. Такая реакция лишь усилила подозрения: вместо скорби по погибшему отцу чиновник демонстративно дистанцировался от трагедии.

Америка накрыла международную сеть поставок для армии Ирана
Америка накрыла международную сеть поставок для армии Ирана
19:36 301
Лига чемпионов: «Карабах» в Баку против «Копенгагена»
Лига чемпионов: «Карабах» в Баку против «Копенгагена»
19:18 767
Алиевы в Копенгагене
Алиевы в Копенгагене фото
19:10 1180
«Поколение Z» как политический инструмент
«Поколение Z» как политический инструмент новый поворот
15:48 2446
Омбудсмен Сабина Алиева на XI Бакинской Международной книжной выставке
Омбудсмен Сабина Алиева на XI Бакинской Международной книжной выставке фото
17:34 734
Эрдоган: Никакого раздела Сирии не будет
Эрдоган: Никакого раздела Сирии не будет
16:11 2255
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу?
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу? еще один вопрос
14:46 2691
Алиевы на открытии нового парка в Баку
Алиевы на открытии нового парка в Баку фото
15:02 4889
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты наш комментарий
13:21 5450
Путин разрешил пытки в России
Путин разрешил пытки в России Евгения Чирикова отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
03:55 9969
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями?
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями? наш спецреп; все еще актуально
12:24 5558

