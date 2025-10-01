Армен Григорян подозревается в убийстве собственного отца?

Однако, как утверждают армянские СМИ, недавно в Сети появились показания бывшего следователя по этому делу.

В 2018 году Валерий Григорян, отец нынешнего секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна, был найден мертвым. Согласно официальной версии, это самоубийство: его тело обнаружили повешенным во дворе дома.

Следователь, согласившийся говорить на условиях анонимности, утверждает, что якобы нашел улики, указывавшие на убийство, и все они, по его версии, вели к сыну погибшего. Но вместо продолжения расследования следователя срочно отстранили от дела, уволили на следующий день, а затем начались угрозы, из-за которых он покинул страну.

По его утверждению, дело замяли якобы лично по указанию Никола Пашиняна, чтобы защитить Армена Григоряна.

В армянском обществе, как пишет издание Armenian Insider, уже тогда ходили слухи, что Армен Григорян якобы является представителем нетрадиционной ориентации, а его отец придерживался традиционных ценностей и категорически это отвергал. По показаниям соседей, на этой почве между отцом и сыном часто происходили конфликты, что и могло стать причиной трагедии.

Примечательно, что сам Григорян тогда заявил, будто его отец страдал болезнью Альцгеймера и добровольно решил уйти из жизни. Более того, он сказал, что уважает это решение и не считает смерть поводом для траура. Такая реакция лишь усилила подозрения: вместо скорби по погибшему отцу чиновник демонстративно дистанцировался от трагедии.