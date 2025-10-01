USD 1.7000
С Джабиром ушла часть нашей эпохи
С Джабиром ушла часть нашей эпохи

Трагедия жильцов Сабаильского района

Ульвия Худиева, собкор. Фото: Али Султанов
17:53 252

На улице братьев Алибековых в Сабаильском районе Баку повседневная жизнь давно уже превратилась в выживание.

Жители старых домов, построенных еще в 1916 году, живут в прямом и переносном смысле между молотом и наковальней. С одной стороны, угроза обрушения полуразвалившихся зданий, с другой — страх оказаться переселенными далеко от центра города, как это уже случилось с их соседями. Люди не хотят лишиться привычного образа жизни, но и оставаться в этих вконец обветшалых домах становится все опаснее. Балконы разваливаются буквально на глазах, ежедневно с них падают камни. Некоторые конструкции деформированы до такой степени, что даже легкий ветер способен привести к разрушению.

Один из жильцов Анар Мамедов вспоминает случай, когда его соседка, провожавшая ребенка в школу, едва не погибла — массивный камень рухнул буквально в шаге от них. По его словам, каждый выход из подъезда превращается для жильцов дома в бег по минному полю — люди стараются как можно быстрее пройти под балконами, чтобы не попасть под обвал. Фасад четырехэтажного здания пришел в полную негодность: штукатурка осыпалась, окна и двери выбиты, в подъездах зияют дыры, заколоченные досками, а на стене у входа висит объявление, предупреждающее о нашествии клопов и тараканов.

Канализация на улице давно вышла из строя. Во время дождей вода беспрепятственно стекает по дороге и затапливает подъезды. Из-за постоянной сырости стены отсырели и потемнели, краска полностью стерлась. Жители расположенного рядом пятиэтажного дома признались нам, что в попытке скрыть на балконах трещины и сколы закрашивают бетон снаружи, чтобы хоть как-то замаскировать проблему. Некоторые говорят: если падающие обломки до сих пор не привели к трагедии, то, наверное, благодаря их ежедневным молитвам.

Жители не раз обращались в Исполнительную власть Сабаильского района с просьбой хотя бы отремонтировать балконы. Чиновники приехали, осмотрели здание, после чего прислали письмо, в котором пообещали «рассмотреть вопрос». Ну а сколько ждут обещанного, известно всем.

Между тем с момента строительства по соседству трех многоэтажных жилых домов, на и без того узкой улице стало просто не проехать. Постоянные пробки, споры между водителями, крики, ругань и даже драки стали неотъемлемой частью местного колорита. Мушвиг, один из жителей, пожаловался, что тишина в квартирах его дома стала несбыточной мечтой, поскольку шум на улице не прекращается ни днем ни ночью. Узкая проезжая часть перегружена: машины паркуются с одной стороны, а те, кто пытается проехать, вынуждены маневрировать, продираясь впритирку и царапая уже припаркованные автомобили.

Жители неоднократно обращались к районным властям с просьбой сделать улицу односторонней, но их обращения остались без ответа.

В администрации Сабаильского района в ответ на запрос журналистов haqqin.az сообщили, что составлен список жилых зданий с аварийными балконами, который был направлен в соответствующие инстанции. Однако внятного ответа на вопрос, признаны ли аварийными дома по улице братьев Алибековых и будет ли в ближайшее время начат ремонт, так и не последовало.

Тем временем жильцы продолжают надеяться, что на их просьбы откликнуться раньше, чем произойдет трагедия.

