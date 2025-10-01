Запорожская АЭС на грани

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) официально подтвердило опасность ситуации, сложившейся на Запорожской АЭС, которая уже десятый день остается без основного источника питания. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

По данным МАГАТЭ, сейчас АЭС (с 2022 года захвачена РФ) работает исключительно на резервных дизель-генераторах, текущих запасов топлива для их работы хватит на 10 дней.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что такая ситуация является нестабильной с точки зрения ядерной безопасности, так как в случае полного отключения резервных систем может возникнуть угроза расплавления ядерного топлива.

23 сентября была отключена единственная линия электропередачи, через которую Запорожская АЭС получала питание от украинской энергосистемы.