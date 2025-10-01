USD 1.7000
EUR 2.0000
RUB 2.0518
Подписаться на уведомления
С Джабиром ушла часть нашей эпохи
Новость дня
С Джабиром ушла часть нашей эпохи

Запорожская АЭС на грани

МАГАТЭ бьет тревогу
18:01 873

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) официально подтвердило опасность ситуации, сложившейся на Запорожской АЭС, которая уже десятый день остается без основного источника питания. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

По данным МАГАТЭ, сейчас АЭС (с 2022 года захвачена РФ) работает исключительно на резервных дизель-генераторах, текущих запасов топлива для их работы хватит на 10 дней.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что такая ситуация является нестабильной с точки зрения ядерной безопасности, так как в случае полного отключения резервных систем может возникнуть угроза расплавления ядерного топлива.

23 сентября была отключена единственная линия электропередачи, через которую Запорожская АЭС получала питание от украинской энергосистемы.

Америка накрыла международную сеть поставок для армии Ирана
Америка накрыла международную сеть поставок для армии Ирана
19:36 303
Лига чемпионов: «Карабах» в Баку против «Копенгагена»
Лига чемпионов: «Карабах» в Баку против «Копенгагена»
19:18 769
Алиевы в Копенгагене
Алиевы в Копенгагене фото
19:10 1183
«Поколение Z» как политический инструмент
«Поколение Z» как политический инструмент новый поворот
15:48 2446
Омбудсмен Сабина Алиева на XI Бакинской Международной книжной выставке
Омбудсмен Сабина Алиева на XI Бакинской Международной книжной выставке фото
17:34 734
Эрдоган: Никакого раздела Сирии не будет
Эрдоган: Никакого раздела Сирии не будет
16:11 2255
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу?
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу? еще один вопрос
14:46 2691
Алиевы на открытии нового парка в Баку
Алиевы на открытии нового парка в Баку фото
15:02 4890
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты наш комментарий
13:21 5450
Путин разрешил пытки в России
Путин разрешил пытки в России Евгения Чирикова отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
03:55 9969
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями?
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями? наш спецреп; все еще актуально
12:24 5558

ЭТО ВАЖНО

Америка накрыла международную сеть поставок для армии Ирана
Америка накрыла международную сеть поставок для армии Ирана
19:36 303
Лига чемпионов: «Карабах» в Баку против «Копенгагена»
Лига чемпионов: «Карабах» в Баку против «Копенгагена»
19:18 769
Алиевы в Копенгагене
Алиевы в Копенгагене фото
19:10 1183
«Поколение Z» как политический инструмент
«Поколение Z» как политический инструмент новый поворот
15:48 2446
Омбудсмен Сабина Алиева на XI Бакинской Международной книжной выставке
Омбудсмен Сабина Алиева на XI Бакинской Международной книжной выставке фото
17:34 734
Эрдоган: Никакого раздела Сирии не будет
Эрдоган: Никакого раздела Сирии не будет
16:11 2255
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу?
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу? еще один вопрос
14:46 2691
Алиевы на открытии нового парка в Баку
Алиевы на открытии нового парка в Баку фото
15:02 4890
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты наш комментарий
13:21 5450
Путин разрешил пытки в России
Путин разрешил пытки в России Евгения Чирикова отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
03:55 9969
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями?
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями? наш спецреп; все еще актуально
12:24 5558
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться