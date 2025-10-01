USD 1.7000
С Джабиром ушла часть нашей эпохи
С Джабиром ушла часть нашей эпохи

XXVIII Республиканская научная конференция докторантов и молодых исследователей в Баку

18:03 331

XXVIII Республиканская научная конференция докторантов и молодых исследователей (NASCO XXVIII) пройдет 16-17 декабря 2025 года в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности.

Цель конференции — стимулирование научного творчества докторантов и молодых исследователей, организация обсуждения результатов их научных исследований.

Конференция, посвященная «Году Конституции и Суверенитета», будет организована по направлениям естественных наук, инженерии, математики и ИКТ, социально-гуманитарных и общественных наук.

В конференции, независимо от организационно-правовой формы, могут принять участие граждане Азербайджана, докторанты и диссертанты, обучающиеся по программе доктора философии в научно-исследовательских высших учебных заведениях или научных учреждениях страны или за рубежом, иностранные докторанты и диссертанты, обучающиеся по программе доктора философии в научно-исследовательских высших учебных заведениях или научных учреждениях, расположенных на территории нашей страны, а также молодые исследователи не старше 35 лет, имеющие ученую степень.

Подробную информацию об участии в конференции можно найти по ссылке: https://edu.gov.az/uploads/esasname/2025/NASCO.pdf

Америка накрыла международную сеть поставок для армии Ирана
Америка накрыла международную сеть поставок для армии Ирана
19:36 306
Лига чемпионов: «Карабах» в Баку против «Копенгагена»
Лига чемпионов: «Карабах» в Баку против «Копенгагена»
19:18 769
Алиевы в Копенгагене
Алиевы в Копенгагене фото
19:10 1185
«Поколение Z» как политический инструмент
«Поколение Z» как политический инструмент новый поворот
15:48 2446
Омбудсмен Сабина Алиева на XI Бакинской Международной книжной выставке
Омбудсмен Сабина Алиева на XI Бакинской Международной книжной выставке фото
17:34 734
Эрдоган: Никакого раздела Сирии не будет
Эрдоган: Никакого раздела Сирии не будет
16:11 2255
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу?
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу? еще один вопрос
14:46 2692
Алиевы на открытии нового парка в Баку
Алиевы на открытии нового парка в Баку фото
15:02 4890
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты наш комментарий
13:21 5450
Путин разрешил пытки в России
Путин разрешил пытки в России Евгения Чирикова отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
03:55 9969
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями?
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями? наш спецреп; все еще актуально
12:24 5558

