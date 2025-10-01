XXVIII Республиканская научная конференция докторантов и молодых исследователей в Баку

XXVIII Республиканская научная конференция докторантов и молодых исследователей (NASCO XXVIII) пройдет 16-17 декабря 2025 года в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности.

Конференция, посвященная «Году Конституции и Суверенитета», будет организована по направлениям естественных наук, инженерии, математики и ИКТ, социально-гуманитарных и общественных наук.

В конференции, независимо от организационно-правовой формы, могут принять участие граждане Азербайджана, докторанты и диссертанты, обучающиеся по программе доктора философии в научно-исследовательских высших учебных заведениях или научных учреждениях страны или за рубежом, иностранные докторанты и диссертанты, обучающиеся по программе доктора философии в научно-исследовательских высших учебных заведениях или научных учреждениях, расположенных на территории нашей страны, а также молодые исследователи не старше 35 лет, имеющие ученую степень.

Подробную информацию об участии в конференции можно найти по ссылке: https://edu.gov.az/uploads/esasname/2025/NASCO.pdf