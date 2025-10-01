USD 1.7000
С Джабиром ушла часть нашей эпохи
В Афганистане оживает интернет

18:11 648

Интернет-соединение в Афганистане частично восстановлено. Об этом сообщает международная служба мониторинга NetBlocks.

«Оперативные сетевые данные показывают частичное восстановление подключения к интернету в Афганистане», – говорится в опубликованном в X сообщении службы.

Согласно данным агентства EFE, к 16:30 по бакинскому времени подключение было восстановлено более чем на 50% территории страны.

Доступ в интернет в Афганистане был полностью отключен почти на 48 часов, что повлияло, в частности, на работу аэропорта Кабула, банков и ряда предприятий.

По данным агентства Khaama Press, власти не предупредили сотрудников воздушной гавани о планируемом отключении. В результате сотни пассажиров в аэропорту Дубая были вынуждены ожидать вылета в Афганистан.

Афганские СМИ ранее сообщали, что верховный лидер Исламского Эмирата Афганистан Хайбатулла Ахундзада распорядился ограничить доступ к проводному интернету в некоторых регионах, ссылаясь на необходимость борьбы с «аморальным поведением». По словам чиновников, это решение серьезно затруднило работу государственных учреждений. В то же время представитель «Талибана» Забихулла Муджахид заявил, что отключение интернета связано с техническими работами по замене поврежденного оптоволоконного кабеля. 

