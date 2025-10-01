Срединный коридор ускоряется: Азербайджан, Казахстан и Грузия запускают единый тариф

Операторы железных дорог Азербайджана, Казахстана и Грузии согласовали единый долгосрочный тариф для перевозок по Срединному коридору (Транскаспийскому международному транспортному маршруту, ТМТМ). Об этом сообщили в пресс-службе АО «Казахстан темир жолы» (КТЖ).

Достигнутая договоренность была зафиксирована в «Плане мероприятий по устранению узких мест на ТМТМ», подписанном в Алматы компаниями КТЖ, ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и АО «Грузинская железная дорога» в рамках VII Международного транспортно-логистического форума New Silk Way.

«Цель плана – повышение эффективности и бесперебойности перевозок по маршруту ТМТМ, который становится ключевым евразийским коридором между Китаем, Центральной Азией и Европой. Таким образом, три железнодорожные администрации подписали документ, направленный на дальнейшую интеграцию логистических процессов и развитие инфраструктуры, синхронизацию развития маршрута», – говорится в сообщении.

Среди приоритетных направлений плана — внедрение единого долгосрочного тарифа на всем протяжении Срединного коридора, а также повышение его пропускной способности.

Кроме того, стороны согласовали совместную координацию по развитию портовой, железнодорожной и логистической инфраструктуры, устранению «узких мест» и цифровизации процессов.

В пресс-службе КТЖ подчеркнули, что подписанный документ открывает новый этап в развитии Срединного коридора как устойчивого и конкурентоспособного маршрута, укрепляющего статус Казахстана в качестве ключевого звена евразийской транспортной системы.