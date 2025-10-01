USD 1.7000
EUR 2.0000
RUB 2.0518
С Джабиром ушла часть нашей эпохи
С Джабиром ушла часть нашей эпохи

Макрон против передачи Украине российских активов

18:30 676

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал предложение канцлера Германии Фридриха Мерца предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму около €140 млрд за счет замороженных в ЕС суверенных активов России. Об этом сообщает The Guardian.

«Когда активы замораживаются, нужно уважать международное право», – заявил французский лидер журналистам на полях неформального саммита ЕС в Копенгагене.

10 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК не планирует конфисковывать замороженные на Западе российские активы, однако намерена использовать их для предоставления кредитов Украине. Основная часть более чем из €200 млрд суверенных российских активов, замороженных в Европе, сосредоточена в депозитарии Euroclear в Бельгии. Сам Euroclear неоднократно выступал против их конфискации, предупреждая, что подобные действия могут привести к судебным искам со стороны России с требованием изъять европейские или бельгийские активы за рубежом.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц в статье для британской Financial Times заявил, что Берлин поддерживает идею выдачи Украине кредита за счет российских активов.

Америка накрыла международную сеть поставок для армии Ирана
Америка накрыла международную сеть поставок для армии Ирана
19:36 313
Лига чемпионов: «Карабах» в Баку против «Копенгагена»
Лига чемпионов: «Карабах» в Баку против «Копенгагена»
19:18 777
Алиевы в Копенгагене
Алиевы в Копенгагене фото
19:10 1196
«Поколение Z» как политический инструмент
«Поколение Z» как политический инструмент новый поворот
15:48 2448
Омбудсмен Сабина Алиева на XI Бакинской Международной книжной выставке
Омбудсмен Сабина Алиева на XI Бакинской Международной книжной выставке фото
17:34 735
Эрдоган: Никакого раздела Сирии не будет
Эрдоган: Никакого раздела Сирии не будет
16:11 2256
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу?
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу? еще один вопрос
14:46 2693
Алиевы на открытии нового парка в Баку
Алиевы на открытии нового парка в Баку фото
15:02 4891
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты наш комментарий
13:21 5453
Путин разрешил пытки в России
Путин разрешил пытки в России Евгения Чирикова отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
03:55 9969
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями?
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями? наш спецреп; все еще актуально
12:24 5560

