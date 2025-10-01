Макрон против передачи Украине российских активов

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал предложение канцлера Германии Фридриха Мерца предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму около €140 млрд за счет замороженных в ЕС суверенных активов России. Об этом сообщает The Guardian.

«Когда активы замораживаются, нужно уважать международное право», – заявил французский лидер журналистам на полях неформального саммита ЕС в Копенгагене.

10 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК не планирует конфисковывать замороженные на Западе российские активы, однако намерена использовать их для предоставления кредитов Украине. Основная часть более чем из €200 млрд суверенных российских активов, замороженных в Европе, сосредоточена в депозитарии Euroclear в Бельгии. Сам Euroclear неоднократно выступал против их конфискации, предупреждая, что подобные действия могут привести к судебным искам со стороны России с требованием изъять европейские или бельгийские активы за рубежом.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц в статье для британской Financial Times заявил, что Берлин поддерживает идею выдачи Украине кредита за счет российских активов.