С Джабиром ушла часть нашей эпохи
С Джабиром ушла часть нашей эпохи

Мирзоев вернул государству почти 350 тысяч и сел на 11 лет и 6 месяцев

Инара Рафикгызы
18:26 933

В Бакинском военном суде завершился процесс по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности (СГБ) в отношении Намика Мирзоева, занимавшего должность начальника финансовой службы в N-ских воинских частях Министерства обороны.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Билала Мамедова Мирзоев приговорен к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима. 

Подсудимый признан виновным в хищении на 6 миллионов манатов. Из этой суммы он возместил в государственный бюджет 343 810 манатов.

Согласно обвинению, находясь на службе в воинских частях, дислоцированных в Геранбойском и Кельбаджарском районах, Мирзоев вносил ложные данные в финансовые документы этих частей и переводил крупные суммы на разные банковские карты, присваивая их.

Мирзоев был арестован в августе прошлого года по ходатайству Службы государственной безопасности. Ему инкриминировали обвинения по статьям 179.4 (присвоение или растрата в особо крупном размере) и 308 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса.

