USD 1.7000
EUR 2.0000
RUB 2.0518
Подписаться на уведомления
С Джабиром ушла часть нашей эпохи
Новость дня
С Джабиром ушла часть нашей эпохи

Греки не хотят работать по 13 часов

18:56 563

Профсоюзы госслужащих и частного сектора проводят 24-часовую забастовку в Афинах против изменений в трудовом законодательстве, сообщает Associated Press (AP).

«Профсоюзы госслужащих, а также работники частного сектора призвали к забастовке в знак протеста против внесения поправок в трудовое законодательство, допускающих большую гибкость рабочих условий, включая переработки, что может растянуть отдельные смены до 13 часов», – отмечает агентство.

Забастовка продлится ровно сутки. В греческой столице приостановили работу или работают по сокращенному графику общественный транспорт, такси и госучреждения. В демонстрациях, прошедших в рамках забастовки, приняли участие тысячи человек. На митингах также звучали лозунги в поддержку палестинцев.

По информации AP, предлагаемые изменения в законодательство предусматривают сокращение рабочей недели до 48 часов с учетом сверхурочных, при этом допускается не более 150 часов переработок в год. Всеобщая конфедерация профсоюзов Греции, напротив, требует установить рабочую неделю продолжительностью 37,5 часа.

«Мы против 13-часовой смены. Работа на износ не приведет к преобразованиям, и людскому терпению есть предел», – отметили в организации.

Америка накрыла международную сеть поставок для армии Ирана
Америка накрыла международную сеть поставок для армии Ирана
19:36 315
Лига чемпионов: «Карабах» в Баку против «Копенгагена»
Лига чемпионов: «Карабах» в Баку против «Копенгагена»
19:18 782
Алиевы в Копенгагене
Алиевы в Копенгагене фото
19:10 1200
«Поколение Z» как политический инструмент
«Поколение Z» как политический инструмент новый поворот
15:48 2450
Омбудсмен Сабина Алиева на XI Бакинской Международной книжной выставке
Омбудсмен Сабина Алиева на XI Бакинской Международной книжной выставке фото
17:34 735
Эрдоган: Никакого раздела Сирии не будет
Эрдоган: Никакого раздела Сирии не будет
16:11 2256
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу?
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу? еще один вопрос
14:46 2693
Алиевы на открытии нового парка в Баку
Алиевы на открытии нового парка в Баку фото
15:02 4892
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты наш комментарий
13:21 5453
Путин разрешил пытки в России
Путин разрешил пытки в России Евгения Чирикова отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
03:55 9969
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями?
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями? наш спецреп; все еще актуально
12:24 5560

ЭТО ВАЖНО

Америка накрыла международную сеть поставок для армии Ирана
Америка накрыла международную сеть поставок для армии Ирана
19:36 315
Лига чемпионов: «Карабах» в Баку против «Копенгагена»
Лига чемпионов: «Карабах» в Баку против «Копенгагена»
19:18 782
Алиевы в Копенгагене
Алиевы в Копенгагене фото
19:10 1200
«Поколение Z» как политический инструмент
«Поколение Z» как политический инструмент новый поворот
15:48 2450
Омбудсмен Сабина Алиева на XI Бакинской Международной книжной выставке
Омбудсмен Сабина Алиева на XI Бакинской Международной книжной выставке фото
17:34 735
Эрдоган: Никакого раздела Сирии не будет
Эрдоган: Никакого раздела Сирии не будет
16:11 2256
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу?
Отправит ли Азербайджан миротворцев в Газу? еще один вопрос
14:46 2693
Алиевы на открытии нового парка в Баку
Алиевы на открытии нового парка в Баку фото
15:02 4892
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты
Турция не позволила уступить Израилю Голанские высоты наш комментарий
13:21 5453
Путин разрешил пытки в России
Путин разрешил пытки в России Евгения Чирикова отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
03:55 9969
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями?
В Наримановском районе готовятся к сносу сотен домов. Что будет с компенсациями? наш спецреп; все еще актуально
12:24 5560
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться