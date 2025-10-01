Греки не хотят работать по 13 часов

Профсоюзы госслужащих и частного сектора проводят 24-часовую забастовку в Афинах против изменений в трудовом законодательстве, сообщает Associated Press (AP).

«Профсоюзы госслужащих, а также работники частного сектора призвали к забастовке в знак протеста против внесения поправок в трудовое законодательство, допускающих большую гибкость рабочих условий, включая переработки, что может растянуть отдельные смены до 13 часов», – отмечает агентство.

Забастовка продлится ровно сутки. В греческой столице приостановили работу или работают по сокращенному графику общественный транспорт, такси и госучреждения. В демонстрациях, прошедших в рамках забастовки, приняли участие тысячи человек. На митингах также звучали лозунги в поддержку палестинцев.

По информации AP, предлагаемые изменения в законодательство предусматривают сокращение рабочей недели до 48 часов с учетом сверхурочных, при этом допускается не более 150 часов переработок в год. Всеобщая конфедерация профсоюзов Греции, напротив, требует установить рабочую неделю продолжительностью 37,5 часа.

«Мы против 13-часовой смены. Работа на износ не приведет к преобразованиям, и людскому терпению есть предел», – отметили в организации.