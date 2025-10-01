Рзагулиев, Мамедов и Исмаилов изготавливали поддельные ордена

USD 1.7000
Установлены лица, изготавливавшие и продававшие фальшивые ордена и медали, а также различные удостоверения.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в результате оперативных мероприятий сотрудниками полиции задержаны занимавшиеся незаконной деятельностью председатель ОО «Ветераны Отечественной войны Азербайджана» Физули Рзагулиев, руководитель благотворительного фонда «Деде Горгуд» Эльдар Исмаилов и председатель ОО «Центр стабильности и развития» Расим Мамедов.

В офисах этих организаций были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств более 1 500 медалей и орденов, отражающих важные государственные даты и знаменательные события, 421 удостоверение, более 60 различных печатей и другие подделки. 

По факту возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Азербайджана о подделке официальных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков, дополнительном изготовлении, продаже или использовании поддельных документов. Рзагулиев, Исмаилов и Мамедов привлечены к следствию.

Следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

